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بالفيديو.. انفجار ضخم بمصنع كيماويات في الصين يودي بحياة شخصين

منذ 4 دقائق
انفجار ضخم بمصنع كيماويات في الصين

انفجار ضخم بمصنع كيماويات في الصين

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ذكر التلفزيون الرسمي (الاثنين 16-1-2023) أن شخصين لقيا حتفهما وفقد 12 آخرون بعد وقوع انفجار في مصفاة ومصنع للكيماويات بشمال شرق الصين.

وقع الانفجار عند الساعة 3.13 ظهرا (07:13 بتوقيت جرينتش) أمس الأحد في المصنع الواقع بمدينة بانجين بإقليم لياونينغ أثناء القيام بأعمال صيانة.

وقال التلفزيون إن 30 شخصا أصيبوا بجروح طفيفة وتمت السيطرة على الحريق.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة “شينخوا” عن الإدارة قولها إن الجرحى تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، وكان من بينهم أربعة أشخاص في حالة خطيرة.

وأظهرت الصور التي نشرتها بيانات إخبارية صادرة عن الحكومة المحلية ألسنة اللهب ودخان أسود كثيف يتصاعد من مصنع الكيماويات.

وقالت حكومة مقاطعة بانشان في بيان صحافي إن طواقم الإطفاء سيطرت على الحريق وإن إدارة البيئة المحلية تراقب التأثير على جودة الهواء في المنطقة.

وتعاني الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، من حوادث صناعية مميتة بشكل متكرر.

    المصدر :
  • رويترز
  • وكالات

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