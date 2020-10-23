بالفيديو: انفجار ضخم في محطة لإنتاج البتروكيميائيات جنوبي إيران

دوى انفجار اليوم الجمعة تبعه حريق في محطة لإنتاج البتروكيميائيات في ميناء بندر إمام بمدينة ماهشهر جنوب البلاد .

وأفاد موقع “عصر جنوب” في المدينة بأن الانفجار وقع في وحدة معالجة البتروكيميائيات العطرية في المحطة، مما أدى إلى اشتعال النيران فيها.

وأضاف الموقع أن رجال الإطفاء يعملون على إخماد النيران، ولم يعلق أي مصدر رسمي حتى الآن على الخبر.

وكانت قد تعرضت محطات الطاقة والغاز والبتروكيميائيات والمنشآت العسكرية والنووية خلال فصل الصيف لأحداث مشبوهة، وكشفت السلطات الأسبوع الماضي عن هجوم سيبراني تعرضت له مؤسسة الموانئ والملاحة البحرية الإيرانية، مما أدى إلى تعطل نظام الاتصال في ميناء بندر عباس ومؤسستين حكوميتين.

وعلى مدى الأشهر الماضية شهدت إيران عدداً متزايداً في الهجمات الغامضة التي ألحقت دماراً بمواقع حساسة. إذ اندلعت حرائق عدة في منشآت نووية، ومستودعات صواريخ دقيقة، ومصافي تكرير النفط، ومحطات طاقة، ومصانع وشركات كبرى في أنحاء البلاد. وأشارت الترجيحات الأكثر تداولاً إلى وقوف الولايات المتحدة وإسرائيل من خلفها، رغم نفيهما الرسمي لذلك.