بالفيديو.. انفجار ضخم يهزّ ميناء ديرينجة التركيّ ومناشدات بتجنّب المنطقة

هزّ انفجار ضخم ميناء ديرينجة الواقع على بحر مرمرة في ولاية كوجالي التركية، شرق اسطنبول، اليوم الإثنين، حيث توافدت فرق الإنقاذ والطوارئ إلى منطقة الانفجار.

وأفاد مسؤول محلي أنّه يتم في الوقت الحالي، بذل كل الجهود الممكنة للسيطرة على الوضع، وضمان سلامة الجميع، مناشدًا السكان بتجنب المنطقة، إلى حين تلقي إشعار آخر.

#BREAKING: Video shows moment of large explosion at a grain warehouse at the Derince Port in Kocaeli, Turkey. https://t.co/tHfCJL8Jsf pic.twitter.com/F3kMc188OX

— Moshe Schwartz (@YWNReporter) August 7, 2023