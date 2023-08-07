الأثنين 20 محرم 1445 ﻫ - 7 أغسطس 2023 |
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بالفيديو.. انفجار ضخم يهزّ ميناء ديرينجة التركيّ ومناشدات بتجنّب المنطقة

منذ 6 دقائق
انفجار ضخم يهزّ ميناء ديرينجة في ولاية كوجالي

انفجار ضخم يهزّ ميناء ديرينجة في ولاية كوجالي

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هزّ انفجار ضخم ميناء ديرينجة الواقع على بحر مرمرة في ولاية كوجالي التركية، شرق اسطنبول، اليوم الإثنين، حيث توافدت فرق الإنقاذ والطوارئ إلى منطقة الانفجار.

وأفاد مسؤول محلي أنّه يتم في الوقت الحالي، بذل كل الجهود الممكنة للسيطرة على الوضع، وضمان سلامة الجميع، مناشدًا السكان بتجنب المنطقة، إلى حين تلقي إشعار آخر.

وبحسب بعض التقارير الأولية، فإنّ سبب الانفجار في ميناء ديرينجة، قد يكون ناجمًا عن تسرب لمواد كيميائية أو وقود في المنطقة.

بدوره، أعلن محافظ كوجالي، عن إصابة 10 أشخاص حالة أحدهم حرجة، من جراء انفجار في مخازن للغلال في الميناء.

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