الجمعة 3 محرم 1445 ﻫ - 21 يوليو 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بالفيديو: انفجار غامض يهزّ جوهانسبرغ.. دمار كبير وإصابة 41 شخصًا

منذ 23 دقيقة
صورة من مقطع الفيديو الذي نشرته "رويترز"

صورة من مقطع الفيديو الذي نشرته "رويترز"

A A A
طباعة المقال

هزّ انفجار وسط جوهانسبرغ في وقت الذروة يوم الأربعاء، ولم تعرف أسبابه حتى الآن، مما أدّى إلى إصابة 41 شخصًا بجروح وإحداث دمار كبير في شارع رئيسي، وفق ما ذكر مسؤولون.

وكانت خدمات الطوارئ قد أفادت في البداية أن السبب وراء الانفجار تسرب للغاز، لكن شركة “إيغولي” المسؤولة عن شبكة أنابيب الغاز تحت الأرض استبعدت ذلك، بحسب رويترز.

بدورها، قالت الشركة في بيان إنه “من غير المرجح” أن يكون الانفجار الذي تسبب في تشقق مدرج مطار وانقلاب سيارات “ناجمًا عن خط أنابيب غاز أو تسرب”.

وأضافت: “لم تشهد شبكتنا أي انخفاض في الضغط، ما يشير إلى أن أنابيب الغاز سليمة. ولا يزال عملاؤنا في المنطقة يتلقون الغاز من دون انقطاع”.

واعتبر بانيازا ليسوفي، رئيس وزراء مقاطعة غوتينغ، التي تضم جوهانسبرغ وبريتوريا أنّ “عدم سقوط وفيات هو معجزة”.

هذا وأسفر الانفجار الغامض عن إصابة 41 شخصًا، بينهم اثنان في حالة حرجة، وتسعة إصاباتهم خطيرة، و30 طفيفة، وفق ليسوفي.

وقال ليسوفي إن تحقيقًا أوليًا أُجري لم يكشف عن سبب الانفجار، لكنه أكد أن “الوضع تحت السيطرة تمامًا”.

وأضاف أن الخبراء “سيحصلون على الصورة الكاملة ويقدمون لنا النصح”، مشيرًا إلى أن “الدمار كبير، والوضع سيئ. لقد حدث الأمر في وقت الذروة”.

    المزيد من أخبار العالم

    حرس الحدود في بولندا
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    بسبب تهديدات "فاغنر".. بولندا تُحرّك قواتها العسكريّة إلى الشرق
    ميناء أوديسا
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    روسيا تستهدف صوامع حبوب أوكرانيّة.. وواشنطن تُحمّل موسكو مسؤوليّة "تراجع الغذاء"
    سفينة روسية في البحر الأسود
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    تدريب قتاليّ روسيّ.. صواريخ مضادة للسفن تضرب أهدافًا في البحر الأسود

    الأكثر قراءة

    الوزير السابق وئام وهاب والصحافي سيمون أبو فاضل
    ولعت بالـ "mtv".. "فيديو" لمعركة بالأيدي بين وئام وهاب وسيمون أبو فاضل
    كلب- تعبيرية
    بالصورة.. كلب يجرّ رضيعة حيّة داخل كيس في طرابلس!
    سيمون أبو فاضل بعد تعرضه للضرب خلال حلقة صار الوقت
    فيديو جديد.. معركة وئام وهاب وسيمون أبو فاضل تنتقل إلى الشارع!