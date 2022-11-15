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بالفيديو: انفجار في منطقة حي الفاتح في مدينة اسطنبول

منذ 4 دقائق
انفجار في تركيا

انفجار في تركيا

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وقع انفجار أدى إلى اشتعال سيارتين في منطقة حي الفاتح في مدينة اسطنبول التركية.

يذكر أنه أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو في الساعات الأولى من صباح الإثنين 14\11\2022، القبض على الشخص الذي ترك قنبلة تسببت في انفجار دام بشارع الاستقلال في إسطنبول، الأحد.

ووفقا لوكالة أنباء “الأناضول” التركية الرسمية، فقد اتهم صويلو حزب العمال الكردستاني بالوقوف وراء الهجوم، الذي ضرب أكثر شوارع المدينة ازدحاما وأدى إلى مقتل 6 أشخاص وإصابة أكثر من 80.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار، لكن إسطنبول ومدنا تركية أخرى استُهدفت في الماضي من قبل أكراد وجماعات أخرى، بما في ذلك سلسلة هجمات عامي 2015 و2016.

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