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بالفيديو.. انفجار مدو في مصنع عسكري بمدينة أصفهان الإيرانية

منذ 40 دقيقة
عناصر من الشرطة الإيرانية

عناصر من الشرطة الإيرانية

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ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية على موقعها الإلكتروني (السبت 28-1-2023) أنه جرى سماع انفجار مدو بمصنع عسكري في مدينة إصفهان وسط إيران.

وقال مسؤول أمني إن الانفجار لم يتسبب في أي ٍإصابات.

وقالت الهيئة “وقع الانفجار في واحد من مراكز تصنيع الذخائر التابعة لوزارة الدفاع ووفقا لإعلان النائب السياسي والأمني لرئيس محافظة أصفهان فإنه لم تقع أي إصابات”. ولم تذكر الهيئة مزيدا من التفاصيل.

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