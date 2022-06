بالفيديو - انفجار وحريق في مصنع للصلب جنوب شرق إيران

لا يزال مسلسل الحرائق مستمراً في إيران، إذ اندلع حريق بعد انفجار في مصنع للصلب جنوب شرق البلاد. وقال مصدر مسؤول إن “الحريق بات تحت السيطرة ولم ترد بعد تقارير عن وقوع إصابات”.

وأفادت وكالة “فارس” عبر “تليغرام” بأن “مصادر محلية بمدينة زرند في إقليم كرمان أفادت بوقوع انفجار شديد واندلاع حريق بمصنع زرند للصلب”. ونقلت وكالة “تسنيم” عن حاكم الإقليم قوله “إن الحادث نجم عن تسرب مواد منصهرة”. وأكد حاكم الإقليم أن الحادث بات تحت السيطرة وأنه لم ترد بعد تقارير عن سقوط ضحايا.

✌🏽🔥boom👇👇Iran is clearly under attack💥💥

– انفجار اليوم في إيران: مصنع للصلب في زارند pic.twitter.com/t6vTAyltKl

— anna⚜🗽🇮🇶🇺🇸⚜ (@annan_85) June 6, 2021