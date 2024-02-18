بالفيديو.. بايدن في ورطة وزلة جديدة حول الناتو

غالباً ما تبقى تصريحات الرئيس الأميركي جو بايدن تثير الجدل والبلبلة لعدة أيام بسبب الأخطاء المتكررة والأفكار المشوشة تقريباً، وفي آخر تصريحاته

مرة أخرى تشوشت أفكار الرئيس الأميركي عندما خلط بين مشروع قانون تمويل الكونغرس لأوكرانيا ومشروع قانون الناتو.

وكان بايدن، الذي يقضي إجازة في ولاية ديلاوير، يتحدث إلى الصحافيين أثناء خروجه من موكبه عندما اختلطت عليه الحقائق ودعا الكونغرس إلى العودة إلى الوطن وإقرار تشريع تمويل الناتو.

Biden, on vacation in Delaware, calls on “Congress come home and pass the legislation funding NATO.” Ukraine isn’t in NATO — neither are Israel and Taiwan.pic.twitter.com/VAdPBt7ZSS — RNC Research (@RNCResearch) February 18, 2024

وستشهد حزمة المساعدات البالغة 95 مليار دولار التي تحدث عنها الرئيس إرسال 61 مليار دولار إلى أوكرانيا – التي ليست جزءًا من الناتو.

وسيكون التمويل بشكل أساسي في شكل معدات عسكرية من الولايات المتحدة، كما سيتم إرسال مساعدات خارجية ومساعدات إنسانية إلى إسرائيل وغزة وحلفائها في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، بما في ذلك تايوان.

“فكرة أننا سننسحب من أوكرانيا”.. “إن فكرة أننا سنسمح لحلف شمال الأطلسي بالبدء في الانقسام تتعارض تمامًا مع فكرة الولايات المتحدة الأميركية. إن ما أرسلناه على طول طريق العودة إلى أيزنهاور يتعارض مع كلمتنا والقوات التي أرسلناها. لذا، فقد حان الوقت لعودة الكونغرس إلى الوطن وإقرار التشريع الخاص بتمويل حلف شمال الأطلسي”. وقال: “إنه أمر بالغ الأهمية”.

وهكذا خلط بايدن بين أوكرانيا وحلف الناتو، علما أن أوكرانيا ليست عضوا في الحلف.

يبدو أن زلات لسان الرئيس الأميركي جو بايدن تتكرر. فقد ضجت وسائل التواصل الاجتماعي مؤخرا بفيديو يظهر هفوة جديدة لبايدن خلال تعليقه على رد حركة حماس على الاتفاق المقترح لإطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة.

وقال بايدن: “هناك بعض التحرك، ولا أريد، لا أريد، دعني أختار كلماتي – هناك بعض التحرك. كان هناك رد من المعارضة، ولكن..”.

ليرد المراسل: “حماس؟”، فيجيب بايدن: “نعم أنا آسف، حماس”. ثم تابع قائلاً: “يبدو أن الأمر مبالغ فيه بعض الشيء، هناك مفاوضات مستمرة الآن”.