الأحد 8 شعبان 1445 ﻫ - 18 فبراير 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بالفيديو.. بايدن في ورطة وزلة جديدة حول الناتو

منذ 59 ثانية
الرئيس الأمريكي جو بايدن

الرئيس الأمريكي جو بايدن (رويترز)

A A A
طباعة المقال

غالباً ما تبقى تصريحات الرئيس الأميركي جو بايدن تثير الجدل والبلبلة لعدة أيام بسبب الأخطاء المتكررة والأفكار المشوشة تقريباً، وفي آخر تصريحاته
مرة أخرى تشوشت أفكار الرئيس الأميركي عندما خلط بين مشروع قانون تمويل الكونغرس لأوكرانيا ومشروع قانون الناتو.

وكان بايدن، الذي يقضي إجازة في ولاية ديلاوير، يتحدث إلى الصحافيين أثناء خروجه من موكبه عندما اختلطت عليه الحقائق ودعا الكونغرس إلى العودة إلى الوطن وإقرار تشريع تمويل الناتو.

وستشهد حزمة المساعدات البالغة 95 مليار دولار التي تحدث عنها الرئيس إرسال 61 مليار دولار إلى أوكرانيا – التي ليست جزءًا من الناتو.

وسيكون التمويل بشكل أساسي في شكل معدات عسكرية من الولايات المتحدة، كما سيتم إرسال مساعدات خارجية ومساعدات إنسانية إلى إسرائيل وغزة وحلفائها في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، بما في ذلك تايوان.

“فكرة أننا سننسحب من أوكرانيا”.. “إن فكرة أننا سنسمح لحلف شمال الأطلسي بالبدء في الانقسام تتعارض تمامًا مع فكرة الولايات المتحدة الأميركية. إن ما أرسلناه على طول طريق العودة إلى أيزنهاور يتعارض مع كلمتنا والقوات التي أرسلناها. لذا، فقد حان الوقت لعودة الكونغرس إلى الوطن وإقرار التشريع الخاص بتمويل حلف شمال الأطلسي”. وقال: “إنه أمر بالغ الأهمية”.

وهكذا خلط بايدن بين أوكرانيا وحلف الناتو، علما أن أوكرانيا ليست عضوا في الحلف.

يبدو أن زلات لسان الرئيس الأميركي جو بايدن تتكرر. فقد ضجت وسائل التواصل الاجتماعي مؤخرا بفيديو يظهر هفوة جديدة لبايدن خلال تعليقه على رد حركة حماس على الاتفاق المقترح لإطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة.

وقال بايدن: “هناك بعض التحرك، ولا أريد، لا أريد، دعني أختار كلماتي – هناك بعض التحرك. كان هناك رد من المعارضة، ولكن..”.

ليرد المراسل: “حماس؟”، فيجيب بايدن: “نعم أنا آسف، حماس”. ثم تابع قائلاً: “يبدو أن الأمر مبالغ فيه بعض الشيء، هناك مفاوضات مستمرة الآن”.

    المزيد من أخبار العالم

    مع اقتراب رمضان.. خلافات إسرائيلية حول تقييد دخول الفلسطينيين للأقصى
    علم الإمارات
    محمد بن راشد: التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات بلغت 3.5 تريليون درهم في 2023
    بطلب من قائد إيراني.. فصائل عراقية مسلحة تخفف هجماتها على القوات الأمريكية

    الأكثر قراءة

    الحدود اللبنانية الجنوبية
    خلافٌ بين إيران و"الحزب" حول التصعيد في الجنوب
    باحث في مختبر
    كارثة في طعام الأمريكيين.. اكتشاف مادة كيماوية قد تؤدي لعقم 80 بالمئة من السكان!
    قصف إسرائيلي على جنوب لبنان
    نائب يحذر من استهداف إسرائيل للبنى التحتية في لبنان!