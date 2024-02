بالفيديو.. بايدن في ورطة وزلة جديدة حول الناتو

غالباً ما تبقى تصريحات الرئيس الأميركي جو بايدن تثير الجدل والبلبلة لعدة أيام بسبب الأخطاء المتكررة والأفكار المشوشة تقريباً، وفي آخر تصريحاته

مرة أخرى تشوشت أفكار الرئيس الأميركي عندما خلط بين مشروع قانون تمويل الكونغرس لأوكرانيا ومشروع قانون الناتو.

وكان بايدن، الذي يقضي إجازة في ولاية ديلاوير، يتحدث إلى الصحافيين أثناء خروجه من موكبه عندما اختلطت عليه الحقائق ودعا الكونغرس إلى العودة إلى الوطن وإقرار تشريع تمويل الناتو.

Biden, on vacation in Delaware, calls on “Congress come home and pass the legislation funding NATO.”

Ukraine isn’t in NATO — neither are Israel and Taiwan.pic.twitter.com/VAdPBt7ZSS

— RNC Research (@RNCResearch) February 18, 2024