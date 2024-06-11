بالفيديو.. بايدن يتجمد لعدة ثوان خلال حدث في البيت الأبيض

سلسلة من الزلات والمواقف الصعبة يتعرض لها الرئيس الأميركي جو بايدن بشكل متكرر في عدد من اللقاءات الحديثة، وفي فيديو متداول حديثاً جدد الشكوك حول صحة الرجل وإدراكه، حيث ظهر متجمداً لعدة ثوان خلال حدث في البيت الأبيض.

فقد بدا بايدن وكأنه تجمد لعدة ثوان قبل أن يتعثر لفترة وجيزة في كلماته خلال حدث بمناسبة الذكرى السنوية لـ Juneteenth، بحسب ما نقلت وسائل إعلام أميركية.

ووقف الرئيس البالغ من العمر 81 عاماً بلا حراك بينما كان الناس يهتفون حوله في حفل موسيقي أقيم في حديقة البيت الأبيض أمس الاثنين 10\6\2024.

وعندما ألقى لاحقاً خطاباً حول Juneteenth الذي ستكون له عطلة فيدرالية الأسبوع المقبل، تعثر في بضع كلمات يصعب فهمها صوتياً.

يُعرف Juneteenth أيضًا باسم “يوم الاستقلال Juneteenth” أو “يوم الحرية” أو “يوم التحرر” ويتم الاحتفال به في 19 يونيو من كل عام.

تحرير العبيد الذي أصدره أبراهام لنكولن لم يحرر العبيد بين عشية وضحاها. وبعد صدوره في الأول من يناير عام 1863، استغرق الأمر أكثر من عامين ونصف ليصبح حقيقة.

تأتي زلات بايدن في الوقت الذي تظهر فيه استطلاعات الرأي قلقا واسع النطاق بشأن اللياقة العقلية للرئيس الأميركي الذي يطمح إلى ولاية رئاسية ثانية أمام منافسه دونالد ترامب.

يذكر أن بايدن أكبر رئيس للولايات المتحدة على الإطلاق، وسيبلغ من العمر 86 عاما إذا أكمل فترة رئاسته الثانية الكاملة في عام 2029.