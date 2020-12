بالفيديو: بايدن يتلقى لقاح كورونا خلال بث مباشر

تلقى الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن اليوم الاثنين اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وتلقى بايدن جرعته الأولى من لقاح كورونا من شركة “فايزر” خلال بث مباشر في مستشفى في نيوارك بولاية ديلاوير.

President-elect Joe Biden receives his first dose of Covid-19 vaccine https://t.co/nqsCFtQsx5 pic.twitter.com/0w83G9IzZW

