بالفيديو.. بايدن يرتكب غلطة كبيرة بأن اميركا 54 ولاية بدل 50

اصبح اسم الرئيس الاميركي جو بايدن مرتبط بالاخطاء وزلات اللسان المثبرة للجدل في الاوساط الاميركية والتي تعرضه للسخرية في اغلب الاوقات، ولكن يقع توصيف هذه الغلطة بالكبيرة هذه المرة، بعدما ذكر أن في الولايات المتحدة 54 ولاية، في حين أن الصحيح هو 50 ولاية.

الغلطة التي اعتبرها منتقدوه والساخرون في مواقع التواصل فادحة وفظيعة لا تغتفر، ارتكبها بايدن أثناء إلقائه كلمة في حفل استقبال أحياه الحزب الديمقراطي، الجمعة الماضية، في بنسلفانيا، وفيها دافع عن نظام “أوباما كير” للرعاية الصحية، وقال إنه بفضل القانون الذي سنه الرئيس الأسبق باراك أوباما، حصد الديمقراطيون في 2018 غالبية مقاعد الكونغرس بانتخابات التجديد النصفي ذلك العام.

وفي كلمته أعطى بايدن، المتم 80 عاما في 20 نوفمبر المقبل، ملاحظات مشوشة حول كيفية قيام إدارته بتحسين الرعاية الصحية، وقال: “ذهبنا إلى 54 ولاية لمنع شركات الأدوية من زيادة أسعارها، لهذا هزمناها في 2018 عندما حاولوا القيام بذلك”، مضيفا بالعبارة 4 ولايات غير موجودة أصلا، إلى بلاده المكونة من 50 ولاية مع ذلك، أصر بايدن على ترشحه في 2024 لولاية ثانية.