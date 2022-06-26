بالفيديو.. بطريرك بوتين المقرب يصاب بحادث مؤلم داخل الكنيسة!

تعرض البطريرك كيريل رئيس الكنيسة الأرثوذكسية الروسية لحادث مؤلم خلال قداس متلفز بمدينة نوفوروسيسك جنوبي روسيا.

ووثقت حسابات إعلامية على منصات التواصل لحظة سقوط كيريل على الأرض، حيث كان يمشي على أرض الكنيسة ويرش المياه، لينزلق بعد لحظات على الأرض ويلتف حوله الحضور في محاولة لتدارك الموقف.

ونقلت وسائل إعلام عن البطريرك قوله: إن “سقوطه كان (بسبب قوانين الفيزياء)”، مضيفاً “الأرض جميلة، يمكنك أن ترى انعكاس صورتك فيها، فهي ناعمة للغاية، ولكن عندما يأتي الماء عليها -حتى لو كانت مياه مقدسة- فإن قوانين الفيزياء تعمل”.

وبالرغم من انزلاقه، تمكن الرجل البالغ من العمر 75 عاماً من مواصلة قداسه، ملقياً باللوم على الماء المقدس في الأرض.

ويرى كيريل (75 عاما)، وهو حليف وثيق لبوتين، أن الحرب ما هي إلا حصن في مواجهة الغرب الذي يعتبره منحطا، لأسباب على رأسها قبول المثلية الجنسية.

والكنيسة الأرثوذكسية الروسية هي إلى حد بعيد أكبر الكنائس في الطائفة الأرثوذكسية الشرقية، التي انفصلت عن الطوائف المسيحية الغربية في الانقسام الكبير عام 1054. واليوم لديها نحو 100 مليون من الأتباع داخل روسيا وأكثر من ذلك في الخارج.

ويوجد في أوكرانيا قرابة 30 مليون من الأرثوذكس، مقسمين بين الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية التابعة لبطريركية موسكو واثنتين من الكنائس الأرثوذكسية الأخرى، إحداهما الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية المستقلة.

يشار إلى أن السلطات البريطانية فرضت منتصف الشهر الحال، عقوبات على البطريرك كيريل، في إطار سلسلة جديدة من الإجراءات رداً على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان، إن البطريرك كيريل (75 عاماً) الذي شطب الاتحاد الأوروبي اسمه أخيراً من لائحته السوداء، “يُعاقب لدعمه حرب (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين”.

Кіріл щось впав. Жаль, що не вмер. pic.twitter.com/VnJTN2t6Lm — Останній Капіталіст 🇺🇦 (@OstanniyCap) June 25, 2022