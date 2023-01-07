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بالفيديو.. بوتين "وحيدًا" في كاتدرائية صُمّمت للقياصرة الروس

منذ 34 دقيقة
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

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شارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قداس منتصف الليل في كنيسة في الكرملين، خلال إحيائه عيد الميلاد الأرثوذكسي حسب التقويم الشرقي.

فقد حضر بوتين مراسم الصلاة في كاتدرائية البشارة التي صُممت في الأساس للقياصرة الروس. ووقف وحيدًا بينما ترأس كهنة أرثوذكس برداءات مذهّبة المراسم حاملين شموعًا طويلة، وفق ما أظهرت صور نشرها الكرملين.

وكثيرًا ما حضر بوتين في السنوات الماضية قداديس عيد الميلاد في مقاطعات روسية أو قرب موسكو.

فيما هنأ بوتين في رسالة نشرها الكرملين السبت، المسيحيين الأرثوذكس بالعيد قائلا إن المناسبة مصدر إلهام “للأفعال والتطلعات الطيبة”.

كما أشاد بالكنيسة الأرثوذكسية التي دعم رئيسها البطريرك كيريل بالكامل الهجوم الذي يشنه بوتين في أوكرانيا. وقال إن جمعيات كنسية “تدعم جنودنا المشاركين في عملية عسكرية خاصة” مستخدما التسمية الرسمية للكرملين للهجوم، وأضاف أن “مثل ذلك العمل العظيم المتعدد الأوجه والزاهد حقيقة يستحق كل الاحترام المخلص”.

فيما دعا البطريرك كيريل المؤمنين إلى دعم “الأخوة” الموالين لروسيا خلال هجوم موسكو في شرق أوكرانيا. وفي عظة العام الماضي قال إن الموت في أوكرانيا “يمحو كل الخطايا”.

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