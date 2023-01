بالفيديو.. بوتين "وحيدًا" في كاتدرائية صُمّمت للقياصرة الروس

شارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قداس منتصف الليل في كنيسة في الكرملين، خلال إحيائه عيد الميلاد الأرثوذكسي حسب التقويم الشرقي.

فقد حضر بوتين مراسم الصلاة في كاتدرائية البشارة التي صُممت في الأساس للقياصرة الروس. ووقف وحيدًا بينما ترأس كهنة أرثوذكس برداءات مذهّبة المراسم حاملين شموعًا طويلة، وفق ما أظهرت صور نشرها الكرملين.

