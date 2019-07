بالفيديو: بوتين يغوص في عمق البحار

قضى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتن، السبت، في خليج فنلندا، حيث نزل تحت الماء هناك من أجل مشاهدة غواصة سوفيتية غرقت أثناء الحرب العالمية الثانية.

وعشية يوم البحرية الروسية، وصل بوتن على متن قارب إلى جزيرة غوغلاند، الواقع على بعد 180 كيلومترا غربي مدينة سان بطرسبرغ، لمشاهدة الغواضة الغارقة، وفق “رويترز”.

والغواصة من نوع SCH-308 وتستقر في قاع الخليج على عمق 50 مترا منذ العام 1942.

وتابع الرئيس الروسي موقع الغواصة، في حين كان غواصون بصدد رسم لوحة تذكارية في المكان.

ولم يكتشف حطام الغواصة إلا خلال العام الماضي 2018، أي بعد مرور 76 عاما على الحادثة، وكان على متن الغواصة نحو 40 بحارا.

#Putin goes to SEA BOTTOM in ‘thrilling’ tribute to mysteriously lost #WWII submarinehttps://t.co/GYhsZkS12k pic.twitter.com/j072hbe3kw

— RT (@RT_com) July 28, 2019