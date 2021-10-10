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بالفيديو: تحطم طائرة ركاب في "تتارستان" وهذا عدد القتلى!

10 - أكتوبر - 2021

تحطم طائرة ركاب

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قتِل 19 شخصا بتحطم طائرة روسية، بالقرب من مدينة بمنطقة تتارستان، وفق ما أوردته، وكالة ”رويترز“، اليوم الأحد.

ونقلت وسائل إعلام عن وكالة ”إنترفاكس“ الروسية للأنباء، عن مصدر روسي، قوله إن ”طائرة من طراز إل-410 تحطمت بالقرب من مدينة بمنطقة تتارستان؛ ما أسفر عن مقتل 19 شخصا وإصابة ثلاثة آخرين“.

وذكرت وكالة الإعلام الروسية أن ”وزارة الطوارئ أكدت وجود 23 شخصا على متن الطائرة“.

من جانبها، نقلت وكالة ”تاس“ عن مصدر في خدمة الطوارئ أن “ 3 أشخاص أصيبوا وتم نقلهم إلى المستشفى“، كما أن ”هناك قتلى ويجري تحديد عددهم“ مع استمرار عملية الإنقاذ.

وذكرت وكالة ”نوفوستي“ نقلا عن مصادر روسية، أنه وبحسب المعطيات الأولية، ”لقي طيارا الطائرة المنكوبة مصرعهما في الكارثة“.

يذكر أن الطائرة المنكوبة من طراز “ L410 ”، وهي طائرة ذات محركين تستخدم في الخطوط الجوية الإقليمية.

وقامت بتصميمها شركة Let التشيكوسلوفاكية في أواخر الستينيات، وبدأ التشغيل التجاري للطائرة عام 1973.

في أيلول/ سبتمبر، نفذت طائرة مماثلة هبوطا قاسيا في منطقة ”إيركوتسك“ شرقي روسيا؛ ما أدى إلى مصرع 4 أشخاص وإصابة 12 آخرين من أصل 16 شخصا كانوا على متنها.

وجمهورية تتارستان، إحدى الكيانات الفدرالية في روسيا، وتقع على السفوح الغربية لجبال الأورال الفاصلة بين آسيا وأوروبا، وسكانها قرابة 4 ملايين نسمة.

    المصدر :
  • إرم نيوز

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