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بالفيديو.. تحطم مقاتلتين بعد تصادمها خلال عرض جوي بولاية تكساس الأمريكية

منذ 3 ساعات
آخر تحديث: 13 - نوفمبر - 2022 2:02 صباحًا
قبيل اصطدام الطائرتين

قبيل اصطدام الطائرتين

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قال مسؤولون اتحاديون في الولايات المتحدة الأمريكية إن طائرتين اصطدمتا في الجو (السبت 12-11-2022) في معرض جوي تذكاري للحرب العالمية الثانية في مدينة دالاس الأمريكية.

وقالت إدارة الطيران الاتحادية في بيان إن قاذفة بوينج بي 17 فلاينج فورتريس ومقاتلة بيل بي -63 كينجكوبرا تصادمتا وتحطمتا في معرض وينجز أوفر دالاس للطيران في مطار دالاس في الساعة 1.20 مساء(1820 بتوقيت جرينتش).

وأضافت الإدارة أنه لم يتضح عدد الأشخاص الذين كانوا على متن الطائرتين.

وأظهرت مقاطع مصورة بُثت على مواقع التواصل الاجتماعي تصادم الطائرتين وسقوطهما بعد ذلك بوقت قصير واشتعال النار فيهما.

وقال المسؤولون إن كلا من إدارة الطيران الاتحادية والمجلس الوطني لسلامة النقل بدأ تحقيقات.

    المصدر :
  • رويترز

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