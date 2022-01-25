بالفيديو: تدريبات مشتركة للقوات البحرية الروسية والصينية في بحر العرب

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، إجراء تدريبات بحرية روسية صينية مشتركة في بحر العرب، تحمل اسم “بحر السلام-2022”.

وجاء في بيان الدفاع الروسية: “جرت تدريبات بحرية روسية صينية مشتركة في القسم الغربي من بحر العرب، وحملت اسم “بحر السلام-2022”.

وأشار البيان إلى أن القوات البحرية الروسية والصينية قامت خلال التدريبات بتنفيذ مناورات تكتيكية، والتدريب على تفتيش سفينة شحن مختطفة وتحرير طاقمها.

من الجانب الروسي، شاركت في التدريبات مفرزة من سفن أسطول المحيط الهادئ، بما في ذلك طراد الصواريخ “فارياج”.

بعد الانتهاء من التدريبات، واصلت مفرزة السفن الحربية التابعة لأسطول المحيط الهادئ الروسي أداء مهامها وفقًا لخطة الرحلات البحرية البعيدة المدى.