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بالفيديو: تدشين "ميدان الصحافة" أمام برج الجوهرة في غزة

23 - يونيو - 2021
آخر تحديث: 23 - يونيو - 2021 1:15 مساءً
قصف برج الجوهرة

قصف برج الجوهرة

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في لفتة تكريمية لصحفيي الكلمة والصورة، شهد قطاع غزة اليوم الأربعاء، تدشين “ميدان الصحافة” أمام برج الجوهرة، الذي دمره القصف الإسرائيلي في ايار الماضي، وشارك عدد من الصحفيين الفلسطينيين في تدشين الميدان، الذين أكدوا أن المعركة الإعلامية لم تكن أقل ضراوة من المعركة العسكرية إبان التصعيد الأخير.

وكان سلاح الجو الإسرائيلي قصف فجر 11 ايار الماضي، في إطار التصعيد الأخير الذي اندلع بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل واستمر 11 يوما، برج الجوهرة المشغول في معظمه من مؤسسات إعلامية، في مدينة غزة ودمره بشكل كامل، وذلك بحسب “وكالة أنباء شهاب”.

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