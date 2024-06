بالفيديو.. ترامب ضائعاً ومرتبكاً

بعدما كشف أكثر من 45 مشرعا وموظفا من الجمهوريين والديمقراطيين على السواء أن الرئيس الأميركي جو بايدن بدا في العديد من المرات شارداً خلال اجتماعات في البيت الأبيض، استنفرت حملته الانتخابية ونشطت على مواقع التواصل من أجل توجيه البوصلة ثانية إلى الخصم اللدود دونالد ترامب.

فقد ركزت خلال الساعات الماضية، على نشر مقتطفات من مقابلة ترامب على فوكس نيوز، باحثة عن ثغرات وهفوات قالها الرئيس السابق، لتصوب عليه النيران.

وركزت في أحد المقاطع الذي نشرته على حسابها في منصة إكس، الخميس، على مشهد بدا فيه ترامب متردداً أو حائرا، إذ قال خلال المقابلة لمضيفه “قلت الكثير من الأشياء لا أذكرها”.

ليرد عليه المذيع قائلاً: “لو سمحت ركز معي لثوان”.

Trump gets lost and confused during his interview

Trump: “I say a lot of things”

Hannity: “Stay focused for just a second” pic.twitter.com/h5V8tTl0iX

