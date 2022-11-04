بالفيديو: تظاهرات إيران تابع... الأمن يواجه المحتجين بالرصاص الحي

مع استمرار الاحتجاجات الإيرانية في أسبوعها السادس، أطلقت قوات الأمن الإيرانية النار، ليل الخميس 3/11/2022، على ‏المحتجين في منطقة بونك في العاصمة طهران بينما استمرت الاحتجاجات الليلية في عدد من المدن الإيرانية‎.‎

كما شهدت مدينة تبريز عاصمة محافظة أذربيجان الشرقية عمليات كرّ وفرّ بين قوّات الأمن والمحتجّين‎.‎

كما أضرم المحتجون النار في حافلة نقل لقوّات الأمن في مدينة قزوين شمال إيران‎.‎

ورمى متظاهرون في مدينة فولادشهر بأصفهان وسط إيران صورة الخميني بالحجارة‎.‎

وشهدت مدينة كرج الإيرانية تظاهرات حاشدة تزامنا مع “أربعينية” ضحايا الاحتجاجات التي تشهدها إيران منذ أكثر من 6 أسابيع‎.‎

وشهدت التظاهرات اشتباكات بين المحتجين وقوات الأمن التي أطلقت الرصاص ما أوقع قتلى وجرحى‎.‎

وقال مشاركون إن مروحيات الأمن حلقت على ارتفاع منخفض وألقت على المشاركين الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية‎.‎

وأطلقت قوات الشرطة الإيرانية في منطقة سعادت آباد شمال طهران الغاز المسيل للدموع على عناصر من الباسيج متنكرين بالزي ‏مدني ظنا من الشرطة بأنهم محتجين، وفيما نشبت مواجهات بين الجانبين، هتف أهالي المنطقة ضد الطرفين المسؤولين عن قمع ‏التظاهرات‎.‎

وكان ولي عهد إيران السابق رضا بهلوي، دعا في تغريدة، إلى إحياء ذكرى أربعين میلاد جاوید بور، وغزالة جلابي، وحسین علي ‏کیاکجوري، وبهنام لایق‌ بور، ومهسا موكویي، وحدیث نجفي، أمس الخميس، في جميع أنحاء إيران، وكتب أن “النصر قريب”.، ‏بحسب ما أوردته “إيران إنترناشيونال‎”.

#إيران .. إضرام النار في حافلة نقل لقوات الأمن في مدينة قزوين

#العربية pic.twitter.com/WmY8UK4owd — العربية (@AlArabiya) November 4, 2022