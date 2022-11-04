بالفيديو: تظاهرات إيران تابع... الأمن يواجه المحتجين بالرصاص الحي

مع استمرار الاحتجاجات الإيرانية في أسبوعها السادس، أطلقت قوات الأمن الإيرانية النار، ليل الخميس 3/11/2022، على المحتجين في منطقة بونك في العاصمة طهران بينما استمرت الاحتجاجات الليلية في عدد من المدن الإيرانية.
كما شهدت مدينة تبريز عاصمة محافظة أذربيجان الشرقية عمليات كرّ وفرّ بين قوّات الأمن والمحتجّين.
كما أضرم المحتجون النار في حافلة نقل لقوّات الأمن في مدينة قزوين شمال إيران.
ورمى متظاهرون في مدينة فولادشهر بأصفهان وسط إيران صورة الخميني بالحجارة.
وشهدت مدينة كرج الإيرانية تظاهرات حاشدة تزامنا مع “أربعينية” ضحايا الاحتجاجات التي تشهدها إيران منذ أكثر من 6 أسابيع.
وشهدت التظاهرات اشتباكات بين المحتجين وقوات الأمن التي أطلقت الرصاص ما أوقع قتلى وجرحى.
وقال مشاركون إن مروحيات الأمن حلقت على ارتفاع منخفض وألقت على المشاركين الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية.
وأطلقت قوات الشرطة الإيرانية في منطقة سعادت آباد شمال طهران الغاز المسيل للدموع على عناصر من الباسيج متنكرين بالزي مدني ظنا من الشرطة بأنهم محتجين، وفيما نشبت مواجهات بين الجانبين، هتف أهالي المنطقة ضد الطرفين المسؤولين عن قمع التظاهرات.
وكان ولي عهد إيران السابق رضا بهلوي، دعا في تغريدة، إلى إحياء ذكرى أربعين میلاد جاوید بور، وغزالة جلابي، وحسین علي کیاکجوري، وبهنام لایق بور، ومهسا موكویي، وحدیث نجفي، أمس الخميس، في جميع أنحاء إيران، وكتب أن “النصر قريب”.، بحسب ما أوردته “إيران إنترناشيونال”.
#إيران .. إضرام النار في حافلة نقل لقوات الأمن في مدينة قزوين
#العربية pic.twitter.com/WmY8UK4owd
— العربية (@AlArabiya) November 4, 2022