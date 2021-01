بالفيديو: “تهديد أمني” يغلق مبنى الكونغرس الأميركي

افادت وسائل إعلام أميركية، الإثنين، عن إغلاق مبنى الكونغرس في العاصمة واشنطن، لتهديد أمني خارجي، ليتبين لاحقا أنه حادث عرضي.

وشوهد تصاعد للدخان خلف مبنى الكابيتول، بحسب مقاطع فيديو نشرت على منصات التواصل.

كما تم إخلاء الجبهة الغربية لمبنى الكابيتول. وتم إرسال إشعار للموظفين بأن هناك تهديد أمني خارجي، ولا يسمح بالدخول أو الخروج، والابتعاد عن النوافذ والأبواب الخارجية، وفق ما نقلته NBC الأميركية.

وأفادت مراسلة “العربية”، بأن الحريق وقع في مكان للمشردين والحادث عرضي ولا علاقة له بالوضع الأمني في البلاد.

BREAKING: Smoke rising behind Capitol building. Inauguration rehearsal appears to be evacuating. Emergency announcement playing at Capitol grounds. pic.twitter.com/86J9S8CsMY

— Jackson Proskow (@JProskowGlobal) January 18, 2021