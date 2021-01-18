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بالفيديو: “تهديد أمني” يغلق مبنى الكونغرس الأميركي

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 18 - يناير - 2021 6:14 مساءً
الكونغرس

الكونغرس

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افادت وسائل إعلام أميركية، الإثنين، عن إغلاق مبنى الكونغرس في العاصمة واشنطن، لتهديد أمني خارجي، ليتبين لاحقا أنه حادث عرضي.

وشوهد تصاعد للدخان خلف مبنى الكابيتول، بحسب مقاطع فيديو نشرت على منصات التواصل.

كما تم إخلاء الجبهة الغربية لمبنى الكابيتول. وتم إرسال إشعار للموظفين بأن هناك تهديد أمني خارجي، ولا يسمح بالدخول أو الخروج، والابتعاد عن النوافذ والأبواب الخارجية، وفق ما نقلته NBC الأميركية.

وأفادت مراسلة “العربية”، بأن الحريق وقع في مكان للمشردين والحادث عرضي ولا علاقة له بالوضع الأمني في البلاد.

يأتي ذلك، في حين تحولت العاصمة الأميركية واشنطن إلى منطقة أمنية، حيث نصبت حواجز إسمنتية ووضعت أسلاك شائكة في المنطقة المحيطة بمقر الكونغرس الذي شهر في 6 يناير الجاري أحداث شغب لم يسبق لها مثيل، من قبل مناصري الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وتخشى السلطات تجدد الاضطرابات على هامش تنصيب بايدن رئيسا للولايات المتحدة في العشرين من الشهر الجاري، وأن تمتد أي أعمال عنف محتملة في واشنطن إلى مختلف أنحاء البلاد، وذلك بحسب “العربية”.

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