بالفيديو: جنود إسرائيليون ينكلون بجثة شهيد فلسطيني.. ووزير الدفاع الإسرائيلي يرحب بالجريمة

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نددت فصائل فلسطينية اليوم الأحد، بـ”تنكيل” الجيش الإسرائيلي بجثة شهيد فلسطيني بعد قتله قرب السياج الفاصل مع قطاع غزة.

واستنكرت حركة “فتح” “الحادث الإجرامي الذي أقدمت عليه قوات الاحتلال الإسرائيلي بانتشال جثمان أحد الشهداء بالجرافة”، حيث قالت إن “هذا السلوك الإجرامي يعد جريمة حرب بشعة يجب الوقوف عليها من كل مؤسسات حقوق الإنسان والمجتمع الدولي”.

وطلبت “فتح” من “العالم أجمع بضرورة توفير حماية دولية فورية للشعب الفلسطيني، مؤكدة أن هذا الإجرام وهذا المشهد يعبران عن العقلية الهمجية والإجرامية التي تحكم سلوك قادة الاحتلال السياسيين والعسكريين”.

من جهته، صرح الناطق باسم حركة “حماس”، فوزي برهوم، بأن “تعمد قتل الاحتلال شابا أعزل على تخوم قطاع غزة والتنكيل بجثته، جريمة بشعة تضاف إلى سجل جرائمه الأسود بحق الشعب الفلسطيني”.

وحمل برهوم إسرائيل المسؤولية عن تداعيات الحادثة.

كما نددت “حركة الجهاد الإسلامي” بما وصفته بـ”الجريمة الوحشية”، محذرة من تقديم أي مبررات لشن عدوان على قطاع غزة ونأخذ ذلك على محمل الجد.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي، نفتالي بينيت، قد رحب بتنكيل قواته بجثمان الفلسطيني محمد علي الناعم، في خان يونس جنوب قطاع غزة، بواسطة جرافة عسكرية.

وقال بينيت في تغريدة على “تويتر”، اليوم الأحد، “هكذا ينبغي وهكذا سنفعل، وسنعمل بقوة ضد المخربين”.

وأضاف الوزير الإسرائيلي “سئمنا الانتقادات المنافقة لليسار الإسرائيلي ضد “انعدام الإنسانية” باستخدام جرافة من أجل إحضار جثة المخرب إلينا”.

وكان الشاب الفلسطيني الفلسطيني محمد علي الناعم قد قتل وأصيب اثنان على الأقل بجروح اليوم في استهداف من الجيش الإسرائيلي على أطراف جنوب قطاع غزة.

وأظهرت مقاطع فيديو لشبان تواجدوا في مكان الحادثة، وآلية عسكرية إسرائيلية تحتجز جثمان الناعم بعد أن رفعته من رأسه وظل معلقا، ثم سحبته خلف السياج الحدودي لمنع انتشاله من الشبان الفلسطينيين.