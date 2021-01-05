بالفيديو: جولة للأمير محمد بن سلمان وأمير قطر في محافظة العلا

انتشر على المواقع مقطع فيديو يظهر الأمير محمد بن سلمان برفقة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يتجولان في محافظة العلا، حيث أقيمت القمة الخليجية “التاريخية” الـ 41 في وقت سابق من اليوم.

كما تم تداول صورة للأمير بن سلمان والشيخ تميم وهما داخل سيارة أثناء إحدى محطات الجولة.

وكان أمير قطر قد شارك، اليوم، في القمة الخليجية الـ41 بمدينة العلا، والتي افتتحها ولي العهد السعودي، ووقع خلالها القادة على بيان لتأكيد ”التضامن والاستقرار الخليجي والعربي“، وفق الأمير محمد بن سلمان.