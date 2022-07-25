الأثنين 26 ذو الحجة 1443 ﻫ - 25 يوليو 2022 |
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بالفيديو.. جونسون في تدريبات عسكرية يطلق النار والقنابل

منذ 10 دقائق
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون

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نشرت وسائل إعلام بريطانية فيديو لرئيس الوزراء المستقيل بوريس جونسون وهو يشارك في تدريبات مع عسكريين أوكرانيين في بريطانيا.

ونشرت قناة “10 داونينغ ستريت” الرسمية على “يوتيوب”، مقطع فيديو يظهر فيه جونسون يتدرب مع أفراد عسكريين أوكرانيين يقضون دورة تدريبية في بريطانيا، كجزء من برنامج أطلقته وزارة الدفاع البريطانية.

تم التدريب على أراضي قاعدة عسكرية في شمال يوركشاير، وقام جونسون بدور نشط فيها.

وألقى جونسون خلال التدريبات قنبلة يدوية، كما تدرب على إطلاق النار من بندقية آلية، جنبا إلى جنب مع العسكريين الأوكرانيين.

يذكر أن جونسون قدم لكييف في منتصف يونيو الماضي، برنامج تدريب جديدا للجنود الأوكرانيين، الذي بموجبه ستتلقى القوات المسلحة الأوكرانية 10 آلاف عسكري مدرب كل أربعة أشهر.

    المصدر :
  • وكالات

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