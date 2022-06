بالفيديو.. جو بايدن يقفز امام صحافية سألته عن صحته

بعد تعرضه لحادث سقوط خلال قيادة دراجته الهوائية السبت، مازح الرئيس الأميركي جو بايدن صحافية منفذاً عدداً من القفزات السريعة ليؤكد لها أنه بخير، عند سؤالها له عما إذا كان يعاني من أي إصابات نتيجة الحادثة.

فقد أظهر مقطع مصور نشرته الصحافية عبر حسابها في تويتر الأحد، وهي تصرخ لتسأله عن حاله، بايدن ينزل على درج إحدى الكنائس، ومن ثم يقفز دون أن يرد عليها، صعوداً وهبوطاً ويداه ممدودتان.

ليرفع قبضتيه مبتسماً، في إشارة إلى أنه في أحسن أحواله، بينما كان المارة على الجانب الآخر من شارع الملك تشارلز يهتفون لتحيته.

President @JoeBiden departs church Saturday evening and motions that he’s doing fine after falling over on his bike. pic.twitter.com/JwLhSmcXTP

— Nikki Schwab (@NikkiSchwab) June 18, 2022