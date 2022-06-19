بالفيديو.. جو بايدن يقفز امام صحافية سألته عن صحته

بعد تعرضه لحادث سقوط خلال قيادة دراجته الهوائية السبت، مازح الرئيس الأميركي جو بايدن صحافية منفذاً عدداً من القفزات السريعة ليؤكد لها أنه بخير، عند سؤالها له عما إذا كان يعاني من أي إصابات نتيجة الحادثة.

فقد أظهر مقطع مصور نشرته الصحافية عبر حسابها في تويتر الأحد، وهي تصرخ لتسأله عن حاله، بايدن ينزل على درج إحدى الكنائس، ومن ثم يقفز دون أن يرد عليها، صعوداً وهبوطاً ويداه ممدودتان.

ليرفع قبضتيه مبتسماً، في إشارة إلى أنه في أحسن أحواله، بينما كان المارة على الجانب الآخر من شارع الملك تشارلز يهتفون لتحيته.

President @JoeBiden departs church Saturday evening and motions that he’s doing fine after falling over on his bike. pic.twitter.com/JwLhSmcXTP — Nikki Schwab (@NikkiSchwab) June 18, 2022

أتى ذلك، بعد ساعات على وقوع الرئيس الأميركي من على دراجته أثناء ممارسة الرياضة مع زوجته جيل قرب المنزل الذي يقضيان فيه عطلتهما في “ريهوبوث بيتش” في ديلاوير، وخلال توجهه للتحدث إلى بعض الأشخاص الذين تجمعوا لالتقاط صوره.

فيما أكد بعد الحادث الذي وقع أمام تجمع للصحافيين، أنه بخير، مشيراً إلى أن قدميه علقتا.

وقضى في وقت لاحق عدة دقائق يتجاذب أطراف الحديث مع الأشخاص الذين تجمعوا لمشاهدته على الدراجة.

يشار إلى أن صحة بايدن البالغ من العمر 79 عاما، كانت أثارت سابقاً بعض التساؤلات، إلا أن المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان-بيير، التي عينت حديثاً خلفاً لجين ساكي، أكدت قبل أيام أنه في أفضل أحواله، وأن صحته ممتازة، بل ولا يمكن لشاب أن يجاريه!