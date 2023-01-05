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بالفيديو.. حرب شوارع في المكسيك بعد اعتقال نجل امبراطور المخدرات "إل تشابو"

منذ ساعتين
آخر تحديث: 6 - يناير - 2023 2:10 صباحًا
حرب شوارع في المكسيك بعد اعتقال نجل امبراطور المخدرات "إل تشابو"

حرب شوارع في المكسيك بعد اعتقال نجل امبراطور المخدرات "إل تشابو"

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ألقت المكسيك القبض على أوفيديو غوزمان، وهو زعيم عصابة مخدرات مكسيكية وابن امبراطور المخدرات خواكين غوزمان المعروف باسم “إل تشابو”.

وأطلق ذلك العنان لرد فعل عنيف من جانب مسلحي العصابات يوم الخميس الأمر الذي تسبب في إغلاق مطار مدينة كولياكان حيث طلبت السلطات من السكان البقاء في منازلهم.

وقال وزير الدفاع لويس كريسنسيو ساندوفال في مؤتمر صحفي إن قوات الأمن ألقت القبض على العضو البارز في عصابة سينالوا البالغ من العمر 32 عاما. ويأتي الاعتقال بعد ثلاث سنوات من انتهاء محاولة اعتقاله بإذلال الحكومة.

أضاف ساندوفال أن أوفيديو محتجز الآن في العاصمة مكسيكو سيتي.

وبدا أن المقاطع المصورة التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي والتي لم تتمكن رويترز من التحقق من صحتها بعد تُظهر قتالا عنيفا خلال الليل في كولياكان، المدينة الرئيسية في ولاية سينالوا بشمال المكسيك حيث أضاءت نيران طائرات الهليكوبتر السماء.

وكان مطار المدينة هدفا للعنف، إذ قالت شركة الطيران الحكومية إن إحدى طائراتها أُصيبت بنيران قبل رحلة مقررة إلى مكسيكو سيتي. وأضافت أنه لم يصب أحد بأذى. وتم إغلاق المطار حتى ليل الخميس.

وتم اعتقال أوفيديو لفترة وجيزة في العام 2019 ولكن تم إطلاق سراحه بسرعة لإنهاء انتقام عصابته العنيف في كولياكان. وكان الحادث بمثابة انتكاسة محرجة لحكومة الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور. وأصبح أوفيديو شخصية رئيسية في العصابة منذ اعتقال والده.

ويأتي أحدث اعتقال له قبل قمة قادة أمريكا الشمالية في مكسيكو سيتي الأسبوع المقبل، والتي سيحضرها الرئيس الأمريكي جو بايدن وتتضمن قضايا أمنية على جدول الأعمال.

وعرضت الولايات المتحدة مكافأة قدرها خمسة ملايين دولار مقابل الإدلاء بمعلومات تؤدي إلى اعتقال أوفيديو أو إدانته.

ولم يتضح بعد ما إذا كان سيتم تسليمه للولايات المتحدة مثل والده، الذي يقضي عقوبة بالسجن مدى الحياة في سجن سوبرماكس بولاية كولورادو، وهو أكثر السجون الاتحادية الأمريكية تأمينا.

وكانت قوات الأمن تحاول صباح يوم الخميس احتواء رد فعل عنيف على اعتقال شركاء غوزمان في منطقة كولياكان.

وحثت الحكومة المحلية الناس على البقاء في منازلهم وقالت إن المدارس والمكاتب الإدارية أُغلقت بسبب العنف. كما أُقيمت حواجز في الشوارع.

وكتب خوان دي ديوس خاميز رئيس بلدسة كولياكان على تويتر أن “طالبنا سكان كولياكان بألا يغادروا بيوتهم بسبب الإغلاقات التي تحدث في مناطق مختلفة بالمدينة”.

وأُدين خواكين غوزمان (65 عاما) في نيويورك عام 2019 بتهمة تهريب مليارات الدولارات من المخدرات إلى الولايات المتحدة والتآمر لقتل أعداء.

    المصدر :
  • رويترز

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