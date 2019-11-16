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بالفيديو: حرق مجسم خميني في طهران

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تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم السبت، لـ”فيديو” يظهر فيه ثوار إيران يحرقون صورة المرشد الإيراني علي خامنئي وسط هتافات “الموت للديكتاتور”، كما أحرقوا مجسم لخاتم الخميني مؤسس نظام ولاية الفقيه في شهريار جنوب طهران.

وتستمر الثورة في إيران لليوم الثاني على التوالي، ويطالب المتظاهرين بسقوط نظام ولاية الفقيه الملالي الديكتاتوري الديني الذي سرقة ثروات الشعب الإيراني ونهبها وابتز الناس وقمع الحريات وصدر الإرهاب.

 

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