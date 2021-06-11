بالفيديو.. حريق ضخم في خطوط نقل الغاز في منطقة ايلام الإيرانية

لا يزال مسلسل الحرائق المتنقلة في إيران مستمراً، حيث اندلع مساء اليوم الجمعة حريق جديد في خط نقل الغاز في منطقة ايلام وفقاً لوسائل الاعلام الايرانية.

يشار إلى أن هذه الخطوط العملاقة تقوم بنقل الغاز الثقيل من الأحواز إلى اصفهان وطهران.

وقالت شهود عيان بأنهم سمعوا صوت انفجار هائل لحظة اندلاع الحريق بخطوط انابيب الغاز في محافظة ايلام.

ومنذ الصيف الماضي شهدت إيران نشوب عدة حرائق وتفجيرات تعرضت لها البنية التحية النفطية، والمنشآت النووية والمواقع العسكرية ومحطات الطاقة في عموم إيران.

وكعادة المسؤولين في إيران فإنه لا يزودون وسائل الإعلام بتقارير دقيقة وواضحة عن أسباب هذه الحوادث، ويقللون من حجم هذه الحوادث أو ينسبونها إلى ما يسمونهم بالـ “أعداء”.