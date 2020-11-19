بالفيديو..حريق ضخم في مركز للصناعات اليدوية جنوب طهران

يتواصل مسلسل الحرائق الغامضة في إيران ، والتي ازدادت بشكل كبير في الفترة الأخيرة ،واندلع حريق ضخم في مركز للصناعات اليدوية، فجر الخميس، في مدينة ”شهرري“ الواقعة جنوب العاصمة الإيرانية طهران، أدى إلى تدمير العديد من الغرف التي تنتج وتبيع المصنوعات والحرف اليدوية، وفق وسائل إعلام محلية.

ونقلت صحيفة ”همشهري أون لاين“ عن المتحدث باسم خدمات الإطفاء والسلامة في بلدية طهران، جلال ملكي قوله ”في الساعة الواحدة تقريبا من فجر اليوم الخميس، تم الإبلاغ عن حادثة حريق في مدينة ري (جنوب طهران)، في شارع مدرس وأرسِلت على الفور فرق الإطفاء إلى مكان الحريق“.

وأضاف ملكي ”الحريق اندلع في مركز ري شناسي في المدينة في الساعة الأولى من صباح اليوم الخميس وأدى إلى احتراق 12 غرفة من غرف الصناعات اليدوية، وكان عرض كل منها نحو 15 مترا“.

وتابع ”اشتعلت النيران في نحو ثمانية أكشاك عندما وصل رجال الإطفاء، وقدرت نسبة الضرر في هذه الغرف الصناعية ما بين 50٪ إلى 100٪، إذ أتى الحريق على العديد من الغرف بالكامل“.

وأوضح مالكي أن الحريق انتشر بسبب طبيعة السقف الذي كان عبارة عن مجمع جملون وكان يمكن الوصول إلى الأجنحة من خلال السقف، مبينا أن رجال الإطفاء منعوا انتشار الحريق إلى أكشاك أخرى.

وبيَّن المالكي أنه لا يوجد إصابات أو خسائر بالأوراح؛ لأن مكان الحادث كان خاليا من الأشخاص أثناء اندلاع الحريق، إلا أن الأضرار المادية كانت كبيرة“.

وحول سبب اندلاع الحريق، كشف المالكي أن التحقيقات الأولية كشفت أن توصيل سلك الكهرباء بإحدى الكبائن تسبب في نشوب حريق وانتشر عبر السطح إلى أجزاء أخرى“.