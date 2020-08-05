بالفيديو.. حريق هائل أتى على سوق شعبي في إمارة عجمان الإماراتية

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اندلع حريق، اليوم الأربعاء، في سوق شعبي بمنطقة الصناعية الجديدة، في إمارة عجمان بدولة الإمارات.

وأفادت صحيفة “البيان” الإماراتية بأن وحدات الدفاع المدني في إمارة عجمان تعمل على إطفاء حريق ضخم في السوق الشعبي بمنطقة الصناعية الجديدة.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر اشتعال محال تجارية، وتصاعد الدخان الكثيف.

هذا ومن غير المعروف حتى الآن ملابسات الحريق وتفاصيله، بينما جرى إخلاء السوق من الباعة والمستهلكين، مع استمرار عمليات الإطفاء.

وكان الدفاع المدنى بعجمان أكد أن 4 مراكز تعاملت مع الحريق وهى الصناعية والمدينة والكورنيش، إلى جانب فرق إطفاء من مركز الإدارة العامة.

وأشارت إلى أنه فى حال لم تتم السيطرة على الحريق خلال الوقت المحدد سنستعين بفرق إطفاء من الإمارات المجاورة.

وأضاف مصدر في الدفاع المدني لصحيفة”الرؤية” المحلية، أن الحريق متطور والنيران امتدت إلى جميع محال السوق الشعبي، في حين تعمل فرق الإطفاء حالياً من أجل السيطرة على الحريق ومنع انتشاره للمرافق الخدمية والبنايات المجاورة.

الفرق المختصة التابعة للدفاع المدني تباشر عمليات الإطفاء وإخماد حريق هائل اندلع في سوق عجمان الشعبي شكل ضرراً على معظم محال السوق.#الرؤية_بلا_حدود pic.twitter.com/TRGsK5b2TX — صحيفة الرؤية (@Alroeya) August 5, 2020