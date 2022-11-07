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بالفيديو.. حريق هائل بالقرب من برج خليفة في دبي

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 7 - نوفمبر - 2022 9:22 صباحًا

حريق هائل بالقرب من برج خليفة في دبي

أسوشيتد برس
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نشب حريق في ساعة مبكرة من (صباح الاثنين 7-11-2022)، في بناية شاهقة تتألف من 35 طابقا بمدينة دبي بالقرب من برج خليفة، أطول مبنى في العالم.

ولم يتضح ما إذا كان الحريق تسبب في أي إصابات في المبنى السكني، بيد أن النيران كانت قد أخمدت مع وصول مراسل وكالة “أسوشيتدبرس” إلى الموقع.

أمكن مشاهدة آثار سوداء جراء الحريق، والتي امتدت إلى المبنى الذي هو جزء من سلسلة أبراج تسمى ”بوليفارد ووك 8″ التابعة لشركة إعمار، المطور المدعوم من الدولة في الإمارة.

لم تعترف شرطة دبي والإدارة العامة للدفاع المدني بالحريق، في حين لم ترد شركة إعمار والمكتب الإعلامي لحكومة دبي على مكالمات “أسوشيتدبرس” لطلب للتعليق.

وأثارت سلسلة حرائق في بنايات شاهقة في دبي، والمرصعة بناطحات السحاب، في السنوات الماضية تساؤلات بشأن سلامة الكسوة الخارجية والمواد الأخرى المستخدمة في الدولة.

وكان قد اندلع حريق في فندق ”العنوان” (ذا أدريس) بمنطقة داون تاون بدبي في ليلة رأس السنة الجديدة عام 2015، وهو أحد أفخم الفنادق في دبي بالقرب من برج خليفة.

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