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بالفيديو.. حريق هائل يلتهم مديريّة أمن الإسماعيليّة واستنفار في جميع المستشفيات

منذ 42 دقيقة
من حريق مديرية أمن الإسماعيلية

من حريق مديرية أمن الإسماعيلية

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تمكنت فرق الإطفاء من السيطرة على حريق مبنى مديرية أمن الإسماعيلية، الذي نشب، في ساعة مبكرة من اليوم الإثنين، ما أسفر عن انهيار الواجهة الرئيسية للمبنى. فيما تحدثت مصادر طبية مصرية عن إصابة حوالي 100 شخص، وفق ما أفادت “العربية”.

وكانت ألسنة النيران قد امتدت إلى عدة طوابق في المبنى، فيما توجهت قيادات إلى موقع المقر لمتابعة التعامل مع الحريق، من بينها محافظ الإسماعيلية ومدير الأمن. ولم يتم حتى الآن الإعلان عن عدد الضحايا المحتملين، لكن عادة ما يكون هناك عناصر من قوات الأمن في هذا المبنى في كل ساعات النهار والليل.

وتم الدفع بعدد كبير من سيارات الإطفاء لمحاولة تطويق النيران. كما تقرر الاستعانة بسيارات إطفاء تابعة للقوات المسلحة في الإسماعيلية.

وفور نشوب الحريق، الذي لم يُعرف مصدره، بدأت عمليات إخلاء سريعة لأفراد وعناصر شرطية من داخل مديرية الأمن. كما تم إخلاء عدد من المساجين الذين كانوا داخل مديرية الأمن.

وأفادت مصادر “العربية” و”الحدث” برفع حالة الطوارئ في جميع مستشفيات الإسماعيلية لاستقبال مصابي حريق مديرية الأمن.

ورصدت مقاطع فيديو وصور على مواقع التواصل الاجتماعي الحريق المروع الذي بدا مستعرًا في عدة طوابق في المبنى.

ورفعت السلطات أي مواد سريعة الاشتعال أو ذخيرة أو أسلحة من داخل المديرية لمنع حدوث تداعيات أكبر.

من جانبه، تابع وزير الداخلية المصري اللواء محمود توفيق مع القيادات الأمنية في الإسماعيلية جهود عمليات الإطفاء والاطمئنان على الأفراد والضباط.

وتقرر تشكيل لجنة أمنية وهندسية وفنية لمعرفة أسباب الحريق وسرعة انتشاره وتفاقمه، وسيتم رفع تقرير مفصل عن أسباب الحريق إلى وزير الداخلية مباشرة.

 

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