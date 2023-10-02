بالفيديو.. حريق هائل يلتهم مديريّة أمن الإسماعيليّة واستنفار في جميع المستشفيات

تمكنت فرق الإطفاء من السيطرة على حريق مبنى مديرية أمن الإسماعيلية، الذي نشب، في ساعة مبكرة من اليوم الإثنين، ما أسفر عن انهيار الواجهة الرئيسية للمبنى. فيما تحدثت مصادر طبية مصرية عن إصابة حوالي 100 شخص، وفق ما أفادت “العربية”.

وكانت ألسنة النيران قد امتدت إلى عدة طوابق في المبنى، فيما توجهت قيادات إلى موقع المقر لمتابعة التعامل مع الحريق، من بينها محافظ الإسماعيلية ومدير الأمن. ولم يتم حتى الآن الإعلان عن عدد الضحايا المحتملين، لكن عادة ما يكون هناك عناصر من قوات الأمن في هذا المبنى في كل ساعات النهار والليل.

وتم الدفع بعدد كبير من سيارات الإطفاء لمحاولة تطويق النيران. كما تقرر الاستعانة بسيارات إطفاء تابعة للقوات المسلحة في الإسماعيلية.

عاجل| مصادرنا: النيران تلتهم مبنى مديرية أمن #الإسماعيلية بالكامل والحريق يتسبب في خسائر بشرية#مصر pic.twitter.com/wy4OgCRzmy — تغطية (@coveragetheard) October 2, 2023

وفور نشوب الحريق، الذي لم يُعرف مصدره، بدأت عمليات إخلاء سريعة لأفراد وعناصر شرطية من داخل مديرية الأمن. كما تم إخلاء عدد من المساجين الذين كانوا داخل مديرية الأمن.

مشاهد توثق لحظة سقوط أحد الأشخاص أثناء محاولته النجاة من حريق مبنى مديرية أمن #الإسماعيلية .

تنبيه: مشاهد حساسة#مصر #مديرية_أمن_الإسماعيلية#حريق_الإسماعيلية pic.twitter.com/j8swkTeMYq — تغطية (@coveragetheard) October 2, 2023

وأفادت مصادر “العربية” و”الحدث” برفع حالة الطوارئ في جميع مستشفيات الإسماعيلية لاستقبال مصابي حريق مديرية الأمن.

ورصدت مقاطع فيديو وصور على مواقع التواصل الاجتماعي الحريق المروع الذي بدا مستعرًا في عدة طوابق في المبنى.

– لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 😢

عاجل : حريق هائل بمدريه أمن الاسماعليه الآن

– اللهم سلم #الاسماعيليه وأهلها واحفظها بعينك التي لا تنام وبركنك الذي لا يضام وبقوتك التي لا تُغلب من كل مكروه وسوء وكل من يريد بنا السوء وسائر البلاد والعباد برحمتك يا ارحم الراحمين يا الله pic.twitter.com/24nKBwcG2C — Rabea Habashi (@HabashiRabea) October 2, 2023

ورفعت السلطات أي مواد سريعة الاشتعال أو ذخيرة أو أسلحة من داخل المديرية لمنع حدوث تداعيات أكبر.

من جانبه، تابع وزير الداخلية المصري اللواء محمود توفيق مع القيادات الأمنية في الإسماعيلية جهود عمليات الإطفاء والاطمئنان على الأفراد والضباط.

وتقرر تشكيل لجنة أمنية وهندسية وفنية لمعرفة أسباب الحريق وسرعة انتشاره وتفاقمه، وسيتم رفع تقرير مفصل عن أسباب الحريق إلى وزير الداخلية مباشرة.