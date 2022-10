بالفيديو.. حقيبة الحارس الشخصي لـ بوتين تثير التساؤلات

ظهر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الخميس، في معسكر للجيش يحتضن عددا من المجندين الذين جرى استدعاؤهم في التعبئة العسكرية الجزئية، أخيرا، على خلفية حرب أوكرانيا.

وكان أول ما لفت في زيارة بوتين إلى معسكر الجيش القريب من موسكو هو استعرض مهاراته في إطلاق النار عبر بندقية القنص “دراغونوف”.

لكن ثمة شيء آخر لفت الانتباه: حقيبة صغيرة بحوزة أحد الحراس الشخصيين.

وكان الحارس الذي يرتدي بنطالا سكني اللون وسترة سوداء يحمل حقيبة بنية اللون وكان ملاصقا لبوتين، وكلما تحرك الأخير تحرك الحارس لكي يظل على مقربة منه.

وقدرت وسائل إعلام غربية أن الحقيبة التي يحملها الحارس ليست سوى “شيغيت”، أو الحقيبة النووية التي تحتوي على أوامر إطلاق الأسلحة النووية.

ونقلت صحيفة “الصن” البريطانية عن خبراء قولهم إن إظهار الحقيبة السرية في الفيديو محاولة لإخافة الغرب.

وذكرت أن الحقيبة بدت مشابهة لأخرى ظهرت بجانب بوتين في أبريل الماضي، عندما كان يحضر جنازة.

Russian President Vladimir Putin fires a sniper rifle at a training ground for newly mobilized troops in the Ryazan region. pic.twitter.com/vw7Yau3gHx

— Moshe Schwartz (@YWNReporter) October 20, 2022