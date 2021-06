بالفيديو: خامنئي يتلقى الجرعة الأولى من لقاح “إيران بركت” المضاد لكورونا

نشر التلفزیون الإيراني مقطع فيديو للمرشد علي خامنئي وهو يتلقى الجرعة الأولى من لقاح “إيران بركت” المضاد لكورونا والمصنع محليا في مقر إقامته بطهران بحضور وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي.

وبعد تلقيه الجرعة الأولى شكر المرشد “كل من وظفوا جهودهم ومعرفتهم وخبراتهم العلمية والعملية كي تتمكن البلاد من صناعة لقاح مضاد لفيروس كورونا”.

أضاف خامنئي: ” لقد تم حثي على استخدام اللقاح لبعض الوقت، أولا، لم أرغب في استخدام اللقاح غير الإيراني، وقلت إننا ننتظر إنتاج اللقاح في بلدنا بإذن الله لتلقي لقاحنا الخاص، فلنعتز بهذا التكريم الوطني بالمعنى الحقيقي للكلمة”، وتابع “أبلغ المعنيين إنه يرغب بتلقي اللقاح الإيراني حسب التوزيع الطبيعي في البلاد وحين يحين دوره”، وقال : اليوم الحمد لله، تلقى الكثير من الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 80 عاما مثلي اللقاح”، وحث المعنيين على “إنتاج اللقاح الإيراني بشكل سريع وقوي”.

Receiving the first dose of the #IranianCovidVaccine that has been developed by young Iranian scientists pic.twitter.com/rHl4YT9yP7

— Khamenei.ir (@khamenei_ir) June 25, 2021