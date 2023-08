بالفيديو.. خطأ تقني في بنك إيرلندا يسبّب موجة من عمليات السحب

أدى خطأ فني تعرض له بنك إيرلندا إلى فوضى عارمة، بعد أن سمحت المشكلة الفنية لبعض العملاء بسحب أو تحويل مبالغ مالية، تفوق قيمتها المبالغ الموجودة في حساباتهم.

وقد تم تداول مقاطع مصورة عبر منصة X (تويتر سابقًا) يظهر فيها تجمع عدد كبير من الأشخاص أمام صراف آلي تابع للمصرف، وهم يقومون بسحب مبالغ مالية تصل إلى ألف يورو.

Bank error in Ireland allows people with very low bank balances to withdraw 1,000 euros in cash from ATMs. pic.twitter.com/MbrPg28OFq

ومن بين المشكلات الأخرى التي تعرض لها المصرف، هي خلل في تطبيق البنك سمح للعملاء الذين لديهم أرصدة منخفضة أو ليس لديهم أموال في حساباتهم بتحويل ما يصل إلى 1000 يورو (1090 دولارًا) إلى حساب مرتبط بتطبيق مصرفي رقمي، مثل Revolut والذي يمكن من سحب هذا المبلغ عبر جهاز الصراف الآلي.

– Bank error allows customers who have no money in their account to withdraw €1,000 from their ATMs in Ireland.

pic.twitter.com/eXx8Pk8lao

— Postsubman (@Postsubman) August 16, 2023