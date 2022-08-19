بالفيديو.. رئيسة وزراء فنلندا في ورطة: لم يكن من المفروض أن ينشر

لم تهدأ العاصفة التي أطلقها في فنلندا الفيديو المسرب لرئيسة وزراء البلاد الشابة، سانا مارين، أمس وهي ترقص خلال حفل خاص مع مجموعة من أصدقائها، بشكل وصف بالفضائحي.

فيما دافعت سانا البالغة من العمر 36 عاماً عن تصرفها هذا، مؤكدة أن الفيديو كان خاصاً ولم يكن من المفروض أن ينشر، بحسب ما نقلت شبكة سي أن أن.

ففي أول تعليق لها على التسريب، اعترفت رئيسة الوزراء بالاحتفال “بطريقة صاخبة”، لكنها أبدت غضبها من تسريب اللقطات، التي أثارت انتقادات حادة من معارضيها السياسيين.

وقالت للصحافيين في كوبيو بفنلندا الخميس “مقاطع الفيديو هذه خاصة وتم تصويرها في مكان خاص، أنا مستاءة جداً من نشرها وعرضها بتلك الطريقة على العامة”.

كما أعربت عن عدم ممانعتها بإجراء فحص للمخدرات، مؤكدة أنها لم تتعاطَ أياً من الممنوعات.

وكان الفيديو الذي أثار جدلاً في البلاد “أظهر مارين ترقص مع خمسة آخرين أمام الكاميرا، وتقوم ببعض الحركات التي وصفت بالخليعة”.

كما بينت لقطات أخرى المسؤولة الفنلندية ممددة على الأرض تغني”.

وقد دفع ذلك بعض معارضيها إلى انتقاد سلوكها باعتباره غير لائق لرئيسة وزراء. إذ غرد ميكو كارنا، النائب المعارض، مطالباً بضرورة إخضاعها لاختبار المخدرات.