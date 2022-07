بالفيديو: رئيسة وزراء نيوزيلندا تتلقى الجرعة الأولى من لقاح "فايزر"

تلقت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن، اليوم الجمعة، أول جرعة لها من لقاح “فايزر” المضاد لفيروس كورونا، حيث تكثف البلاد جهودها لتطعيم سكانها ضد الوباء.

قالت أرديرن وهي تجلس لتلقي اللقاح في مركز تطعيم في أوكلاند: “أنا أبتسم تحت الكمامة… بالنسبة لي، لم أرغب أبدا في أن أكون من بين أوائل الأشخاص الذي يحصلون على اللقاح.. العاملون في الخطوط الأمامية هم أول من يجب أن يتطعموا، ولكن يجب أن أكون نموذجا يحتذى به وهذا يوضح أنه (اللقاح) آمن وفعال”.

وقالت بعد تلقيها اللقاح: “هذا صحيح عندما يقولون إنه في الواقع خال من الألم”.

New Zealand Prime Minister Jacinda Ardern received her first shot of the Pfizer COVID-19 vaccine, as the country steps up efforts to inoculate its population https://t.co/QKoVPYAQbC pic.twitter.com/QEyszHwTnO

— Reuters (@Reuters) June 18, 2021