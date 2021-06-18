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بالفيديو: رئيسة وزراء نيوزيلندا تتلقى الجرعة الأولى من لقاح "فايزر"

18 - يونيو - 2021
رئيسة وزراء نيوزيلندا تتلقى الجرعة الأولى من لقاح "فايزر"

رئيسة وزراء نيوزيلندا تتلقى الجرعة الأولى من لقاح "فايزر"

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تلقت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن، اليوم الجمعة، أول جرعة لها من لقاح “فايزر” المضاد لفيروس كورونا، حيث تكثف البلاد جهودها لتطعيم سكانها ضد الوباء.

قالت أرديرن وهي تجلس لتلقي اللقاح في مركز تطعيم في أوكلاند: “أنا أبتسم تحت الكمامة… بالنسبة لي، لم أرغب أبدا في أن أكون من بين أوائل الأشخاص الذي يحصلون على اللقاح.. العاملون في الخطوط الأمامية هم أول من يجب أن يتطعموا، ولكن يجب أن أكون نموذجا يحتذى به وهذا يوضح أنه (اللقاح) آمن وفعال”.

وقالت بعد تلقيها اللقاح: “هذا صحيح عندما يقولون إنه في الواقع خال من الألم”.

لم توافق السلطات الطبية في البلاد بعد على استخدام أي لقاح آخر سوى “فايزر”، بما في ذلك “أسترازينيكا”.

سيتم تقديم اللقاح وفقا للفئات العمرية بدءا من الأفراد الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما والذين تم تقديم التطعيمات لهم اعتبارا من يوليو والأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 55 عاما من آب.

سيحصل أولئك الذين تزيد أعمارهم عن 45 عاما على دعوات لتلقي اللقاح من منتصف إلى أواخر أغسطس بينما أولئك الذين تزيد أعمارهم عن 35 عاما من منتصف إلى أواخر سبتمبر، وسيكون أي شخص آخر مؤهلا لتلقي اللقاح بدءا من تشرين الاول وذلك بحسب “رويترز”.

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