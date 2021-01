بالفيديو.. رجال الإطفاء في إيران يحتجون على سوء أوضاعهم المالية

تجمع رجال الإطفاء أمام مبنى بلدية أصفهان، حيث عبروا عن وضعهم المالي السيئ، مطالبين في نفس الوقت بأجور عادلة لهم.

ورغم تفشي فيروس كورونا في المدن الإيراني، اضطر رجال إطفاء حسبما أظهرت مقاطع فيديو إلى التجمهر، احتجاجا على سوء أوضاعهم المالية.

وكما يظهر من الفيديوهات المنتشرة على مواقع التواصل،فإن رجال الإطفاء وقفوا أمام مبنى البلدية مرددين هتافات تنادي بإصلاح قانون توزيع الأجور.

وحمل بعضهم لافتات جاء فيها “نحن رجال الإطفاء في مدينة أصفهان، نطالب بتصحيح القانون الخاص بالحقوق والمزايا المالية”.

يذكر أن إيران تشهد أزمة اقتصادية طاحنة، بفعل جائحة فيروس كورونا، وبسبب العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها، واستمرارها في إنفاق أموال الشعب الإيراني على الميليشيات المسلحة في منطقة الشرق الأوسط.

وفي أغسطس الماضي، ضربت موجة من الإضرابات العمالية إيران، القطاعات والمصانع المختلفة، بما في ذلك مجمع صناعة قصب السكر هافت تبه، وصناعة النفط والغاز، للمطالبة بتنفيذ قانون تصنيف الوظائف وصرف أجورهم ومزاياهم المتأخرة، وفقا لموقع راديو فردا.

وقد أضرب العمال في جنوب البلاد، في مصافي عبادان وبارسيان وقشم، وفي مجمع لامرد للبتروكيماويات، وحقل نفط جنوب فارس، وقال العمال في مصفاة قشم النفطية التي يعمل بها العديد من المقاولين أن رواتبهم لا يتم صرفها بانتظام.

في السنوات الأخيرة، أصبح تأخر صرف الأجور قضية رئيسية للعمال، وأجبرت الصعوبات المستمرة العمال على تنظيم مسيرات احتجاجية في أجزاء مختلفة من إيران، بما في ذلك مجمع هافت تبة لقصب السكر الصناعي في مقاطعة خوزستان الغنية بالنفط، واحتفل عمال المصنع باليوم الثامن والأربعين من الإضراب.

Isfahan, central #Iran

Firefighters gathered today outside the Municipality to demand fair wages and express their economic woes. #IranProtests pic.twitter.com/jnuebjY6v7

— Iran News Wire (@IranNW) January 2, 2021