بالفيديو: زعيم الحوثي يعترف بفساد قياداته والممارسات التمييزية وفق "السلالة"

بالصوت والصورة، اعترف زعيم ميليشيا الحوثي الانقلابية، عبدالملك الحوثي، المُدرَج على اللائحة السوداء الأميركية للإرهابيين الدوليين، بفساد قياداته والممارسات التمييزية وفق “السلالة” داخل الجماعة نفسها.

وقال الحوثي، في محاضرة (عن بُعد)، إن بعض عناصر ميليشياته قضوا بسبب البرد في صنعاء، لعدم توفر الملابس الواقية، فيما القيادات والمشرفون لديهم فائض في منازلهم.

واتهم قادة ومشرفين بالفساد وسوء التصرف، وقال إنهم “يهتمون بتوفير كماليات الكماليات لأنفسهم”، بينما هناك مسلحون لا يحصلون على الغذاء الرئيسي (الأكل)، وفق تعبيره.

في حين قال، إن السيول جرفت كميات من الأسلحة التابعة لميليشياته، في الوديان، بعد وضعها من جانب بعض القيادات في مجاري السيول.

كما أقر زعيم الحوثيين بتعرض كميات أخرى من السلاح للقصف الجوي من قبل مقاتلات تحالف دعم الشرعية، واتهم قيادات ومشرفين بـ”الخيانة والإهمال”.

إلى ذلك اتهم زعيم الميليشيا قيادات في الجماعة بإخفاء الأسلحة، وقال: “نحن نخوض اليوم (حرب الأحزاب) والبعض يخفي الأسلحة.. لا أدري إلى متى”.

واعترف زعيم الحوثيين، بأن قيادات جماعته يستولون على الدعم العيني الذي يفرضونه على المواطنين في مناطق سيطرتهم، بذريعة “الجبهات”، حيث يقومون ببيع العينيات في الأسواق وشراء “قات” بعائداتها المالية، وفق ما نقله موقع” نيوزيمن” الإخباري المحلي.

وقال زعيم الميليشيا، إنه “يتألم من التصرفات السيئة داخل جماعته أكثر من ألمه من (العدو)”، على حد قوله، وذلك بحسب “العربية”.