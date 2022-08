بالفيديو: سقوط قتلى أمام ملعب لكرة القدم في الكاميرون بسبب التدافع

ارتفع عدد ضحايا حادثة التدافع خارج ملعب لكرة القدم في ياوندي، عاصمة الكاميرون، قبيل انطلاق إحدى مباريات كأس الأمم الإفريقية، مساء الإثنين، إلى ثمانية قتلى.

وقال تقرير وزارة الصحة: “تم تسجيل ثماني وفيات، لامرأتين وأربعة رجال، جميعهم في الثلاثينات من العمر، إضافة الى طفل، وجثة أخذها أفراد من العائلة”.

وقبل ذلك قالت هيئة التلفزيون الكاميرونية الرسمية “سي آر تي في” إن “تدافعا على مدخل إستاد أوليمبي أوقع ستة قتلى وعشرات الجرحى”.

وأشارت إلى أن حكومة الكاميرون والاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) يتابعان وضع الجرحى في مستشفيات المدينة.

ووقع التدافع مساء أمس قبيل مباراة المنتخب الكاميروني ومنتخب جزر القمر.

At least 6 people dead in stampede outside stadium hosting #AfricanCupofNations football game in Cameroon, says official. Stampede happened as crowds struggled to get access to Olembe Stadium, Yaounde. Naseri Biya, governor of central Cameroon, says toll likely to increase. #MIG pic.twitter.com/Ppz7w7qSCc

#Cameroon – At least half a dozen people were killed with many more injured at Olembe Stadium in Yaoundé. It comes after a stampede attempting to get inside occurred before the Cameroon🆚Comoros African Cup of Nations football match pic.twitter.com/pOAx9wgDXq

