الأربعاء 11 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 4 يناير 2023 |
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بالفيديو.. شرطة الاحتلال تُحقق بنسيان إحدى مجنّداتها في بلدة فلسطينيّة

منذ 43 دقيقة
عناصر من شرطة الاحتلال

عناصر من شرطة الاحتلال

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أعلنت شرطة حرس الحدود الإسرائيلية، مساء أمس الثلاثاء، فتح تحقيق في نسيان إحدى مجنداتها داخل بلدة فلسطينية وسط الضفة الغربية المحتلة، في نهاية عملية اعتقلت خلالها ثلاثة فلسطينيين.

على مواقع التواصل الاجتماعي، بث فلسطينيون مقطعًا مصورًا يظهر مجندة إسرائيلية تسير بمفردها في ترقب وحذر شديدين، داخل بلدة الرام، جنوب مدينة رام الله (وسط).

بدورها، قالت شرطة الاحتلال في حرس الحدود، في بيانٍ، إنه ضمن العملية نصبت القوات كمينًا لمتظاهرين رشقوا عناصرها بالحجارة، واعتقلت ثلاثة من المشتبه بهم، وفق قناة “كان” التابعة لهيئة البث الإسرائيلية الرسمية.

وبشأن واقعة المجندة، أفادت بأنه “في التوثيق المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر مقاتلة من حرس الحدود على ما يبدو وحيدة في الميدان”.

تابعت: “نشير، حسب تحقيق أولي، إلى أنّ قوة من حرس الحدود كانت قريبة من المجندة وعلى تواصل بصري معها.. قائد حرس الحدود أمير كوهين أمر بفتح تحقيق موسع وبشكل فوري في الواقعة”.

يشار إلى أنّه خلال عام 2022، اعتقلت سلطات الاحتلال نحو7 آلاف فلسطيني في الضفة الغربية، وقتلت قواتها 171 آخرين، حسب تقرير حقوقي ووزارة الصحة الفلسطينية.

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