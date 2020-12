بالفيديو: صواريخ على السفارة الأميركية في بغداد في هجوم هو الأعنف

استُهدف محيط السفارة الأميركية في العاصمة بغداد، بـ 3 صواريخ كاتيوشا من دون تسجيل أي إصابات.

في التفاصيل، كشفت المصادر أن دفاعات السفارة الأميركية تصدت لصواريخ كاتيوشا وقذائف هاون أطلقت باتجاه السفارة الأميركية في بغداد، منوهة إلى أن القصف تزامن مع اجتماع عقده رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في المنطقة الخضراء.

كما انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر لحظة سقوط الصواريخ على السفارة.

BREAKING – Rocket attack on the Green Zone in #Baghdad, C-RAM engaging multiple targets.pic.twitter.com/wb3PgXrL9w

— Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) December 20, 2020