بالفيديو.. طائرة اصطدمت بمصنع وخلقت انفجارات هائلة وسط ايران

بعدما تعرض مصنع عسكري في مدينة أصفهان وسط إيران لهجوم بـ3 طائرات مسيّرة، السبت، أكدت وزارة الدفاع الإيرانية على أنه “هجوم فاشل”.

وقالت في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية، إن الدفاع الجوي أصاب واحدة من الطائرات المسيّرة، فيما وقعت الطائرتان الأخريان وانفجرتا.

كما أضافت أن الهجوم لم يتسبب بخسائر في الأرواح، بل ألحق أضرارا طفيفة بسقف المصنع.

#BREAKING Several Isfahan citizens told @IranIntl they have heard at least "three or four explosions".

Meanwhile, Telegram channels affiliated to IRGC are sharing this video with the caption "the moment a drone hits the Iranian Defense Ministry's ammunition facility in Isfahan". pic.twitter.com/tb9tHJOCKq — Iran International English (@IranIntl_En) January 28, 2023

جاء ذلك بعدما سمع دوي انفجارات قوية بالمصنع العسكري، وأظهرت مقاطع فيديو نشرتها السلطات الإيرانية على مواقع التواصل الاجتماعي لحظة الانفجار.

وفي أحد المقاطع يقول مواطن أصفهاني إن الانفجار نجم عن اصطدام طائرة مسيرة بالمبنى.

بينما تحدثت مصادر إعلامية إسرائيلية عن عملية في الداخل الإيراني، وربطت بين توقيتها وزيارة رئيس الاستخبارات الأميركية المركزية سي أي أيه إلى تل أبيب.

وتعدّ أصفهان إحدى أهم المدن الإيرانية لناحية الصناعات العسكرية، حيث تحتوي على مصانع عسكرية كثيرة، كما تضم منشأة “نطنز” الشهيرة، وهي إحدى أهم المنشآت الإيرانية النووية.

يشار إلى أن عدداً من الانفجارات والحرائق كانت وقعت حول منشآت عسكرية ونووية وصناعية إيرانية خلال السنوات القليلة الماضية.

في حين تسجل إيران حرائق أو انفجارات في مواقع صناعية من حين لآخر، تضر بالبنية التحتية للبلاد، ويلقى باللوم فيها بشكل أساسي على أعطال فنية.

بينما تهدد إسرائيل منذ وقت طويل بالقيام بعمل عسكري ضد إيران إذا فشلت المحادثات غير المباشرة بين واشنطن وطهران في إنقاذ الاتفاق النووي المبرم عام 2015.