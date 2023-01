بالفيديو.. طائرة اصطدمت بمصنع وخلقت انفجارات هائلة وسط ايران

بعدما تعرض مصنع عسكري في مدينة أصفهان وسط إيران لهجوم بـ3 طائرات مسيّرة، السبت، أكدت وزارة الدفاع الإيرانية على أنه “هجوم فاشل”.

وقالت في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية، إن الدفاع الجوي أصاب واحدة من الطائرات المسيّرة، فيما وقعت الطائرتان الأخريان وانفجرتا.

كما أضافت أن الهجوم لم يتسبب بخسائر في الأرواح، بل ألحق أضرارا طفيفة بسقف المصنع.

#BREAKING Several Isfahan citizens told @IranIntl they have heard at least "three or four explosions".

Meanwhile, Telegram channels affiliated to IRGC are sharing this video with the caption "the moment a drone hits the Iranian Defense Ministry's ammunition facility in Isfahan". pic.twitter.com/tb9tHJOCKq

— Iran International English (@IranIntl_En) January 28, 2023