بالفيديو.. طائرة "تجمدت بمكانها" في مطار ميونيخ "المشلول"

أظهر مقطع فيديو طائرة “متجمدة” في مطار ميونيخ جنوبي ألمانيا، بسبب تساقط الثلوج بكثافة في المنطقة.

وتظهر الطائرة في مقطع الفيديو وقد علقت بالثلوج و”التصقت بالأرض”، بينما كان أنفها مرفوعا للأعلى.

وتسبب تساقط الثلوج بكثافة في بافاريا جنوبي ألمانيا في شل الحركة، وخصوصا في عاصمة المقاطعة ميونيخ، حيث تعطلت حركة الطيران والسكك الحديد السبت.

وأعلن مطار ميونيخ تعليق رحلاته بسبب استمرار تساقط الثلوج، وأكد متحدث باسم المطار لـ”فرانس برس” تأثر مئات الرحلات الجوية.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية إن أكثر من 40 سنتمترا من الثلوج تساقطت في ميونيخ خلال ليل الجمعة، ودعت السلطات السكان إلى البقاء في منازلهم حفاظا على سلامتهم.

As the global temperature rises the climate is breaking down unleashing chaotic weather. #Munich #MunichAirportpic.twitter.com/rTF4Szvfre

— Extinction Rebellion Global (@ExtinctionR) December 3, 2023