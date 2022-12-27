بالفيديو: طالب سعودي يتعرض لتهديد مسلح من مالك غرفة استأجرها في أميركا

انتشر فيديو عبر “تويتر” يظهر طالب سعودي وهو يتعرض لتهديد مسلح من مالك أميركي لغرفة استأجرها منه الطالب قبل 3 أشهر.

وفي التفاصيل، أنه روى الطالب بتغريدته أن المالك تذرع بأنه يحمل المسدس ليحمي به نفسه.

ويتضح من التغريدة، أن المشكلة بين الاثنين تتعلق بالمطبخ، وهو ما أوضحته تغريدة أخرى، كتبها التويتري السعودي @Milano_AlEnazi الأحد، وقال فيها إن المالك طلب مبلغا إضافيا من الطالب، خارج الاتفاق، ليسمح له باستخدام المطبخ، ولما رفض، قرر المالك طرده من دون إعادة ما دفعه من إيجار “فوقفت الشرطة بصف الطالب، وذكرت أنه لا يحق للمالك طرده لأن بينهما عقدا” كما قال.

وكتب “ميلانو” تغريدة ثانية، ذكر فيها أن المالك “استخدم أساليب تهديد لترويع الطالب، منها الاستعانة بأشخاص من ذوي البشرة البيضاء لتأديبه، ومنها ترويعه بالسلاح كما ظهر بالفيديو، لكن الطالب استطاع تصويره وإبلاغ الشرطة عما فعله مالك المنزل، وهنا بدأت الأمور تأخذ منحى آخر، خصوصاً بعد وصول الفيديوهات للإعلام المحلي” وفق تعبيره.

ويظهر مالك العقار وبيده مسدس، وهو يصعد السلم المؤدي إلى غرفة الطالب الذي خرج منها حاملا هاتفه المحمول، ليصوره به، فسأله عما إذا كان يعرف ما يحمله بيده، أي المسدس، فأجابه: “هل تهددني به (..) ماذا لو ذهبت إلى المطبخ، هل ستطلق عليّ النار”؟ وبعد ثوان من الصمت أجابه: “سنرى ما سأفعل. لم أهدد بإطلاق النار عليك (..) تعتقد أنك ذكي جدا. أنت تعرف ما سأفعله.. اكتشفه” وقبلها قال إنه يحمل المسدس لحماية نفسه به، مع أن الطالب السعودي أخبره أنه لم يقم بتهديده.

وأصدرت المتحدثة باسم شرطة دينتون Allison Beckwith بياناً قالت فيه إن المحققين سيقدمون تحديثا عند الانتهاء من متابعتهم للحادث، وشرحت بحسب ما تلخص “العربية.نت” ما نقلت الصحيفة عنها، أن من قام بالتصوير، أي الطالب السعودي “لم يرغب في البداية بتقديم شكوى، ولم يتم اعتقال أحد” بحسب ما أكدت.

إلا أن الشرطة “اعتقلت مالك العقار بعد أن انتشر الفيديو بوسائل الإعلام، وأفرجت عنه بكفالة” على حد ما ورد في “فيسبوك” الأحد الماضي عن سعودي حاصل على بكالوريوس بالاقتصاد من جامعة روكفورد الأميركية، هو Hamad Alkharraa عضو جمعية الاقتصاد السعودية.

طالب سعودي قبل٣أشهر تعرض للتهديد من مالك البيت اللي مستأجره،الطالب كان شجاع وقدر يصور المالك وهو يحمل سلاح ويهدده ويتلفظ عليه بعنصرية، شرطة دينتون قالت للطالب ما فيه شي يستدعي القبض وبعد ما انتشر الفيديو بالاعلام قامت بالقاء القبض ع المالك اللي خرج بكفاله

pic.twitter.com/B4qVHI218a — Na!f (@Milano_AlEnazi) December 25, 2022