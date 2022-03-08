بالفيديو: طفلة أوكرانية تغني تحت القصف الروسي

حصد مقطع مصور مؤثر لطفلة أوكرانية وهي تغني في أحد الملاجئ بالعاصمة، كييف، على ملايين المشاهدات في مواقع التواصل الاجتماعي، وفقا لما ذكرت صحيفة “إندبندنت” البريطانية.

وحازت الطفلة الأوكرانية، أميليا، على استحسان ملايين المتابعين عبر الإنترنت بعد أن انتشر مقطع فيديو لغنائها “دعها تذهب” Let it Go من فيلم ديزني الشهير “فروزن” Frozen، بينما كانت عالقة في ملجأ تحت الأرض في كييف.

وشاركت امرأة زارت الملجأ للمساعدة في تزيينه الأسبوع الماضي مقطع الفيديو على فيسبوك، بعد أن أخبرتها أميليا أنها تريد الغناء “على مسرح كبير” وأمام الجمهور.

وقالت مارتا سميكوفا إن عائلتها وأولئك الموجودين في الملجأ بالعاصمة شجعوا أميليا على الغناء، حيث شوهد خلف الطفلة العلم الأوكراني باللونين الأزرق والأصفر وهي تؤدي الأغنية التي أعقبها تصفيق حار.

وغردت الممثلة إيدينا مينزل (التي لعبت دور إلسا التي تؤدي الأغنية في فيلم فروزن) بعد أن شاهدت المقطع المؤثر: “نراكم. نحن حقًا نراكم”.

وهي أميليا، من بين ملايين الأوكرانيين الذين بقوا في البلاد وسط الغزو الروسي المستمر لأوكرانيا، بينما فر أكثر من 1.7 مليون شخص من البلاد.

قالت سميكوفا: “وضع الجميع أعمالهم جانبًا واستمعوا إلى أغنية لهذه الفتاة التي كانت تشع الضوء فقط”، مضيفة: “حتى الرجال لم يتمكنوا من كبح البكاء”.

وقالت إن الفيديو تم تصويره ومشاركته بإذن من والدة الفتاة، لتنشره لاحقا محطات الأخبار في جميع أنحاء أوروبا والولايات المتحدة في وقت لاحق.

وعبرت مصورة الفيديو سميكوفا عن سعادتها بانتشاره عالميا، قائلة: “أميليا، حبيبتي..أنت نجمتنا الأوكرانية”.