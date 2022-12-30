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بالفيديو: عاصفة القرن تجمّد شلالات نياغارا

منذ ساعة واحدة
شلالات نياغارا

شلالات نياغارا

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جمدت العاصفة الثلجية الشديدة التي تضرب أجزاء واسعة من الولايات المتحدة الأميركية، جزئياً شلالات نياغارا الواقعة على منطقة ‏حدودية بين محافظة أونتاريو الكندية ونيويورك‎.‎

وأظهرت مقاطع فيديو طبقات سميكة من الثلج والجليد حول شلالات نياغارا، التي تعد واحدة من أشهر المناطق السياحية في العالم‎.‎

وتسببت العاصفة الثلجية التي تضرب مناطق واسعة في الولايات المتحدة الأميركية منذ قرابة أسبوع، في مقتل 63 شخصًا وتسجيل ‏انقطاعات في التيار الكهربائي، وإلغاء العديد من رحلات الطيران‎.‎

وكافح عمال الطرق والسكان الذين أنهكتهم العاصفة في غرب ولاية نيويورك الأميركية لإزالة الثلوج بعد عاصفة ثلجية مميتة في ‏مطلع الأسبوع، مع استمرار تساقط الثلوج وتنبؤات بارتفاع سريع في درجات الحرارة وهطول أمطار مما قد يتسبب في سيول ويحول ‏المشهد المتجمد إلى مسطحات مائية‎.‎

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