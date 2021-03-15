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بالفيديو: عاصفة رملية تجتاح بكين

15 - مارس - 2021
عاصفة رملية تجتاح بكين

عاصفة رملية تجتاح بكين

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حولت عاصفة رملية قوية سماء العاصمة الصينية بكين إلى اللون البرتقالي صباح اليوم الاثنين، في ما يبدو أنها أقوى عاصفة من نوعها تضرب المدينة منذ 10 سنوات.

وأدت العاصفة الرملية القادمة من منطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم، إلى تلوث شديد للهواء في العاصمة، حيث أصبحت الرؤية تقل عن 1000 متر، ما تسبب في اختناقات مرورية في المدينة.

وأصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية إنذارا باللون الأصفر من عواصف رملية في مناطق شمالي البلاد.

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن تستمر العاصفة الرملية حتى صباح الثلاثاء، وتطال 12 مقاطعة ومدينة في البلاد.

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