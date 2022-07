بالفيديو: عاصفة رملية تجتاح بكين

حولت عاصفة رملية قوية سماء العاصمة الصينية بكين إلى اللون البرتقالي صباح اليوم الاثنين، في ما يبدو أنها أقوى عاصفة من نوعها تضرب المدينة منذ 10 سنوات.

وأدت العاصفة الرملية القادمة من منطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم، إلى تلوث شديد للهواء في العاصمة، حيث أصبحت الرؤية تقل عن 1000 متر، ما تسبب في اختناقات مرورية في المدينة.

#Sandstorm hits Beijing amid morning rush hour, have not seen this in past ten years. pic.twitter.com/FTUfw2Zxe1

— Shen Shiwei 沈诗伟 (@shen_shiwei) March 15, 2021