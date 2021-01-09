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بالفيديو: عبور أول قطري إلى السعودية عبر منفذ سلوى الحدودي

منذ ساعة واحدة
منفذ سلوى

منفذ سلوى

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بدأ صباح اليوم السبت العمل بشكل كامل واستقبال المسافرين في منفذ سلوى الحدودي الرابط بين السعودية وقطر، وذلك بعد اكتمال التجهيزات لتشغيل المنفذ، واستقبال المسافرين.

ووفقا لقناة “الإخبارية” فقد تم تشغيل منفذ سلوى الحدودي بشكل كامل، فيما رصدت القناة عبور أول مركبة قطرية لآخر نقطة في المنفذ من الجانب القطري الخاصة بالتأمين على المركبات، ودخولها إلى الجانب السعودي.

وفي ما يتعلق بإجراءات الكشف الصحي والتأكد من خلو القادمين من فيروس كورونا المستجد، أكدت المصادر أن الأجراءات الاحترازية تبدأ بوجود شهادة الفحص المخبري (PCR) التي تؤكد خلو القادمين إلى المملكة من الإصابة بالفيروس، ومن ثم توقيع التعهد بمتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

ولدى وصول أول القادمين القطريين إلى المنفذ، باشر أفراد الجوازات والجمارك السعودية التحقق من الأوراق الثبوتية الخاصة بالمركبة وقائدها، ومصادقتها.

ووصف أول القادمين من المواطنين القطريين شعوره لحظة دخوله إلى أراضي المملكة، مؤكدا بقوله: “نحن قادمون إلى بلدنا الثاني، والسعادة التي رأيناها لديكم أسعدتنا أكثر”.

وأشاد أيضا بالإجراءات التي تمت في المنفذ، ووصفها بأنها “تثلج الصدر” والجميع متعاونون، ويرحبون به، واستقبلوه بالورد، موجها رسالة للقطريين الراغبن بالقدوم إلى المملكة بأن الإجراءات يسيرة، مضيف “إخواننا في السعودية أكثر فرحا بقدومنا”.

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