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بالفيديو: عراك عائلي في القدس يسفر عن سقوط 3 قتلى

منذ ساعة واحدة
3 قتلى بعراك عائلي في القدس

3 قتلى بعراك عائلي في القدس

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قتل 3 أشخاص متأثرين بجروحهم وأصيب 5 آخرون إثر عراك عائلي تخلله إطلاق نار وإضرام النار في سيارات ومحلات تجارية بالمكان في قرية كفر عقب بمنطقة القدس، بعد ظهر اليوم السبت.

وأفاد موقع “عرب 48” بأن القتلى هم عدنان وليد الرجبي وكل من الشقيقين هيثم وعصام موسى الرجبي.

3 قتلى بعراك عائلي في القدس

3 قتلى بعراك عائلي في القدس

وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة الفلسطينية لؤي ازريقات، إن “الشجار وقع بين أبناء عمومة من البلدة، وأسفر عن وقوع قتلى وإصابة عدد من الأشخاص”.

وأكد ازريقات أن “قوة كبيرة من الأجهزة الأمنية توجهت إلى بلدة كفر عقب لفض الشجار وحفظ الأمن، وجرى اعتقال مشتبهين بالضلوع في الشجار”.

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